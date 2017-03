Sense carta, sense errors

T’imagines una instal·lació artística al voltant de la taula? Actuacions espontànies i en directe, una projecció de mapping al damunt del plat, gravacions per escoltar amb auriculars, una taula per compartir amb desconeguts i recomanacions de primera mà sobre com viure l’experiència. Si formes part del grup d’espavilats que coneixen i han provat el clandestí Spoonik Club ja sabràs de què et parlo. Si no, encara ets a temps de descobrir l’univers dels xefs Jon Giraldo i Jaime Lieberman. Aquesta vegada en un restaurant obert al públic i sense necessitat d’invitació prèvia. Una barreja d’influències mexicanes i colombianes amb essència mediterrània.

A l’Spoonik no hi ha marge d’error. Ni tampoc carta. L’únic que s’hi serveix és el seu menú degustació, totalment secret, que modifiquen gairebé cada dia. I que ofereix propostes avantguardistes fruit de la seva experiència a la Hofmann o a Can Roca. Receptes tradicionals llatinoamericanes transformades i adaptades a la cuina mediterrània. Si aquí no som tant de sopa, doncs ells te la solidifiquen perquè te la mengis amb forquilla i ganivet. El que sí que deixen escollir és el maridatge: de cava, de vins blancs, de negres, i un especial per als abstemis a base de begudes infusionades. Tot plegat un in crescendo de gustos, experiències, sorpreses i creativitat.

És per la seva autenticitat que es van encarregar del primer plat de la segona edició de TheCreativeMenu. Un menú col·laboratiu inèdit que pretén donar la volta al món a partir de les noves cares de la gastronomia. Els paladars dels comensals van viatjar per tot Llatinoamèrica a través del seu verat en fritada invertida amb crema de chontaduro i iogurt a la taronja amb cruixent de moringa. Per descobrir, després, els millors gustos de l'Índia (amb Ivan Surinder del Tandoor) i mediterranis (amb Alain Guiard i Marc Martin de La Mundana).