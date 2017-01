Amb amor i molta creativitat

Foodies romàntics, japonesos expatriats, mediterranis de paladar exòtic. Pugeu fins a Sant Gervasi, atureu-vos al carrer del Camp número 68, i rendiu-vos als peus de La Piccolina -una microcafeteria que desprèn una aura molt especial: així que travesses la porta, en qüestió de microsegons, et fa sentir com a casa.

Tal com el seu nom italià indica, el local és minúscul: 10 metres quadrats amb barra inclosa. 4 taules (literalment). Ni més i menys. No us despisteu, però: el namingnomés remet a la mida de la superfície, no als orígens de la carta. Ni a l’ànima que la fa possible.

Subtilesa als detalls, i una energia contagiosa: ella és la Rie Yasui. Va néixer a Asahikawa (Japó), fa vint anys que corre per terres catalanes, i un que va obrir aquest diminut temple. I ara ho entendreu TOT quan us digui que abans dirigia el menjador del Sant Pau, un dels restaurants de la multipremiada Carme Ruscalleda.

Al que anàvem. A La Piccolina podreu anar-hi a esmorzar, dinar, berenar o simplement a picar alguna cosa. I ser més feliços durant una bona estona. La Rie obre de 9 a 17 h. I serveix des d’entrepans saludables fins a pastissets casolans que podreu acompanyar amb un excel·lent te matcha o un cafè collonut. Si hi aneu al migdia, però, atreviu-vos amb el menú: sempre inclou una sopa de miso, una amanida elaborada amb la millor primera matèria, o l’inèdit bocarroz = un entrepà en què l’arròs substitueix el pa. O -en altres paraules- un maki gegant. I únic. I és aquí on volia anar a parar. Aquesta especialitat no la trobareu enlloc més del planeta perquè és 100% obra (mestra) seva.

La composició és la següent: pell exterior d’alga + interior de gramínia + farcit que varia en funció de la setmana. I el seu ingredient estrella: 爱 = l’AMOR. Tones d’amor que fidelitzen qualsevol mortal.