Yuly Monsanto: “M’inspiro en coses que veia en el barri pobre on vaig créixer”

“Em vaig criar a Villa Juana, un barri conflictiu de Santo Domingo. Hi havia molta droga, famílies desestructurades, violència, prostitució... Però amb l’escola vaig tenir sort. Jo era molt revolucionària i volia estudiar dret però la influència del meu germà i el meu suposat talent per a pintar em van obrir el camí de l’art. Vaig aconseguir una beca universitària i després vaig saltar a l’escola Parsons de Nova York, on em vaig especialitzar en disseny gràfic”.

“Tenia el pla de mudar-me a Londres, però vaig acabar a Barcelona estudiant multimèdia. Van ser uns anys intensos. No em vaig centrar fins que vaig trobar feina. Després, vaig muntar un estudi de disseny gràfic amb Eduardo Cortada, la meva parella. Fins que no em vaig quedar embarassada no m’havia fixat mai en cap botiga infantil. I quan vaig veure els preus que demanaven per decorar l’habitació del meu fill, em vaig escandalitzar. Bibu, el nostre projecte personal, va sorgir en part d’una necessitat econòmica”.

“Vaig començar a dibuixar i així van arribar els primers productes: mòbils, coixins en forma d’animals, tote-bags... Estic feliç perquè he trobat el meu estil: simple, colorista i geomètric. I, sense pretendre-ho, agrada tant a nens com a adults”. A banda de Bibu, Yuly dona classes a Elisava i també dissenya estampats com a freelance. “Molts dissenys s’inspiren en la meva infància, en coses quotidianes que veia en aquell barri pobre i per això no els hi donava importància. I ara em paguen per aquestes influències”.