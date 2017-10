Yakumanka, Una ‘cevichería’ salvatge

Entres i la primera impressió és impactant: color, aglomeració, impactes per tot arreu. L’ambient general et transporta al mar: peixos, colors blaus, cordes marineres. Quatre passes més endins, t’adones que t’has teletransportat a una cevichería peruana: ceviches, tiraditos, peixos a la brasa i carns suculentes. Generositat als plats i preus meravellosament raonables. El producte, extremadament cuidat: no hi ha res congelat i cada peça es tria com si fos única. La qualitat portada a l’extrem.

La carta, pintoresca, colorista, carregada. I amb propostes exòtiques per compartir: a més dels ceviches i tiraditos, antichucho s, sánguches i woks, i també propostes més clàssiques de peixos a la planxa i guisats de carn. La cuina vista és un festival: la tècnica és depuradíssima i et deixa totalment meravellat. Pur espectacle mentre et van servint els plats. Em deixo aconsellar i tasto un tiradito de tonyina vermella e-s-p-e-c-t-a-c-u-l-a-r, un ceviche de corbina molt abundant i un llenguado perfecte, al punt i tan fresc que desprèn olor de mar. I per rematar l’àpat, unes postres de fruites vermelles que porten de tot i desborden per tot arreu, i que tenen un gust tan intens que t’explota a la boca i et fa tocar el cel. Oh là là!

Al darrere d’aquest restaurant acabat d’inaugurar hi ha Gastón Acurio, el xef estrella que ha consagrat la cuina peruana com la nova cuina de moda. I aquí a Barcelona hi situa el xef César Bellido -28 anyets, peruà, talent increïble, pura creativitat- per donar forma i execució a aquesta última aventura: al Yakumanka tot respira novetat. No és un restaurant més. És una aposta salvatge. Tan salvatge com els seus peixos i els seus cuiners.

Carrer València, 207 (Barcelona)