Visca la rauxa!

“Si vostè és un deixeble d’un d’aquells comptadors de calories que converteixen els plaers de la taula en una forma de càstig, tanqui aquest llibre immediatament; és massa vital, massa agressiu i massa impertinent per a vostè”. Quin paio, en Salvador Dalí! I quin llibre, Les dîners de Gala! El millor regal que m’han fet aquest Nadal... ¡Que coi, el millor regal del 2016 (juntament amb el capital Fisiología del gusto de Brillat-Savarin)! L’editorial Taschen ha reeditat fa pocs mesos amb el seu savoir faire habitual aquest receptari surrealista, aquesta obra mestra gastronòmico-pictòrica publicada originalment el 1973.

El volum recopila 136 receptes -algunes, especialitats de restaurants de París com Lasserre, La Tour d’Argent, Maxim’s i Le Train Bleu-, organitzades en dotze capítols amb títols tan dalinians com Les cannibalismes de l’automme (ous i crustacis), Les spoutnicks astiqués d’asticots statistiques (cargols i granotes) o Les “Je mange Gala” (afrodisíacs). Amb bestials il·lustracions a tot color i delirants (¿lúcides?) elucubracions del mateix mestre, Les dîners de Gala és un cant a la golafreria com una de les grans arts.

Com un llum

Si encara fos viu, en Dalí seria fan dels germans Àlex i Albert Virgili, dos joves emprenedors i astutament esbojarrats que han sacsejat el sector vinícola català amb productes com el Xitxarel·lo (blanc jove 100% xarel·lo), el Cabronet (100% cabernet sauvignon) o el Bandarra (vermut amb varietats xarel·lo i macabeu) i fent gala d’un discurs fresc i desvergonyit. La seva última ocurrència? El pack Com un llum, que inclou dues ampolles de vi i tot el sistema elèctric necessari per transformar el pack en, esclar, un llum. Brillant.

També reivindiquen la rauxa nostrada i les tradicions més mediterrànies els artífexs del projecte Porrón Molón, una “reevolució del porró tradicional” que modernitza el seu disseny alhora que, amb una sèrie de millores aplicades al seu desenvolupament, millora l’experiència de beure vi com es feia abans: compartint el porró entre familiars i amics. Visca!