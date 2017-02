Varda Sokolowicz: “No llegeixo mai en 'tablet', ni tan sols compro a Amazon”

REW

La dictadura argentina va enviar molta gent a l’exili, entre els quals els pares de Varda Sokolowicz. “Vaig néixer a Israel, però quan tenia tres anys vam venir a viure al Masnou perquè la família de la meva mare és d’origen català”. De petita volia ser veterinària fins que va descobrir que era una noia de lletres. “M’apassionen moltes coses: l’art, el cinema, la literatura, la filosofia... Per això em va encantar estudiar humanitats”.

En acabar la carrera, la degana va donar als alumnes un valuós consell: “Viatgeu i apreneu llengües”. Dit i fet. Primer Pisa, després Londres i, finalment, París. “Allà vaig treballar en una biblioteca i en una agència de comunicació per a museus. Vaig ser molt feliç”, recorda la Varda. Motius personals la van tornar a Barcelona, on va començar el seu idil·li amb Apartamento. “Fa set anys que soc la coordinadora d’un estudi que té com a targeta de presentació aquesta revista d’interiorisme. També m’encarrego de la distribució internacional, que ja arriba a 49 països”.

Gràcies a la seva feina ha detectat que cada cop s’obren més llibreries singulars. “Mira, només a Barcelona: Malpaso, No Llegiu, Blackie Books... Per sort, encara hi ha gent com jo que prefereix el paper. No llegeixo mai en tablet, ni tan sols compro a Amazon”, exclama. També creu molt en l’educació dels nens. “Porto la meva filla a una escola pública del Poblenou on es dona molta importància a la lectura. Anem juntes a la biblioteca del barri i vull que a casa em vegi llegint llibres”.