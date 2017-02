TheCreativeNet és “una plataforma que identifica, connecta, interconnecta i dona visibilitat i projecció al talent creatiu amb més futur de Barcelona/Catalunya”, un ambiciós projecte que està teixint un amplíssim mapa virtual a partir de les recomanacions –ells en diuen “apostes”– que cada nou creador fa en ser introduït a la xarxa.

A la web de TheCreativeNet pots buscar talent amb un reguitzell d'etiquetes molt eclèctic: #art digital, #fotografia, #calçat, #start ups, #esports, #punk o, entre d'altres, #gastronomia. La xef del restaurant Iradier Laura Veraguas –aposta dels editors de la revista Apartamento– i el tàndem format per Bernat Bermudo i Oswaldo Brito –al capdavant del Mano Rota i aposta del col·lectiu Flowers by Bornay– han sigut els talents gastronòmics escollits per confeccionar, juntament amb Alvar Ayuso de l'Alvart, el primer menú col·laboratiu impulsat per la plataforma: TheCreativeMenu.

Tres plats d’alta volada

El novembre passat sis periodistes/golafres vam ser invitats a la presentació celebrada al preciós espai gastronòmic Matilda & Cook (del Camp 78, Barcelona); una trobada agradablement distesa en què vam poder veure els xefs elaborant i presentant els seus plats en directe. Durant aquest mes de febrer tothom qui vulgui pot gaudir d’aquestes creacions maridades/harmonitzades per Juvé & Camps, cadascuna al seu restaurant d’origen. El primer plat va consistir en infusió de terra amb castanyes, moniato i trompetes de la mort a l’Iradier –fem tard, disculpeu!–. El segon: arepes de blat, porc agredolç i salsa verda de coriandre i alvocat (17 i 18 de febrer al Mano Rota). Postres: taronges, dàtils i ras-alhanut (27 i 28 de febrer, a l’Alvart).

Al març es donaran a conèixer els tres xefs que integraran la segona edició de les tres previstes per TheCreativeMenu, una estimulant iniciativa que esperem que tingui continuïtat per seguir donant a conèixer els joves talents de la nostra gastronomia; és a dir, per acostar creadors i públic, xefs i potencials clients.