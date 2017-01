Dones surrealistes, censures i les rajoles més boniques de Barcelona

Barcelona, rajoles de colors

Sebastian Erras va decidir passar de la Torre Eiffel i centrar-se en el París de veritat, el de cada dia i el de fa més de cent anys. Va fotografiar les façanes i les portades de les botigues més boniques i antigues de la ciutat, i va crear un mapa únic. I a Barcelona, entre altres ciutats, va fer el mateix, però va enfocar l’objectiu un parell de metres més avall: a terra. Erras va trepitjar algunes de les rajoles més originals de la ciutat –que sempre va fotografiar amb unes sabates punxegudes amb cordons– i en va crear un mapa. Barcelonafloors ens porta del Cafè Amatller a la Granja Viader, l’Hotel Praktik i el Restaurant Marítim, entre d’altres. Un passeig per la Barcelona hidràulica que ens ajuda a entendre la història dels locals i a adonar-nos que sota la sola de la sabata també hi podem trobar art.

+ Detalls Barcelonafloors www.pixartprinting.es

Més que muses i amants

Els surrealistes també eren dones i eren protagonistes. La Galeria Mayoral les exposa, com diu Jordi Mayoral, “com a reconeixement artístic i acte de justícia amb la història de l’art”. El talent i la qualitat són indiscutibles: de Valentine Hugo a Maruja Mallo. Amb retrats inèdits com l’Autoretrat com a genitals de Frida Kahlo. Una exposició que es farà per primera vegada a Espanya amb l’objectiu de generar reflexió sobre aquestes artistes i entendre com continuen interpel·lant els joves creadors i la societat.

+ Detalls Dones surrealistes Galeria Mayoral (Barcelona) Fins a l’1 d’abril

El poder de la censura

Un món feliç, d’Aldous Huxley; Lolita, de Vladimir Nabokov, o La rebel·lió dels animals, de George Orwell. I així fins a 200 llibres. Per sexe, per ideals o per un porc que parla, alguns dels llibres més famosos van estar prohibits durant anys i els seus autors han patit o segueixen patint amb el poder judicial. Emmarcada en la sèrie Habitacions prohibides, Alicia Framis crea una sala on exposa llibres prohibits, i on qüestiona l’entorn social i humà actual, amb un objectiu molt clar: la protesta i la reflexió.