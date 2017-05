Setmana del ‘Play’, 12-18 de maig del 2017

ALIEN, UNA NOVA ENTREGA DE LA SAGA

Aquesta setmana irromp a la cartellera una nova entrega d’Alien, una de les sagues de terror i ciència-ficció més cèlebres de tots els temps, amb Ridley Scott de nou al capdavant i Michael Fassbender al repartiment. ¿Preparats per rebre les esgarrifoses criatures?

+ Detalls ‘Alien: Covenant’, de Ridley Scott Vegeu la cartellera

HISTÒRIES QUE S’EXPLIQUEN EN PRIMERA PERSONA

Dos dels actors de la mítica sèrie Els joves, Nigel Planer i Alexei Sayle, seran al festival d’autobiografia en directe Primera Persona 2017, amb un variadíssim menú de personalitats que també inclou Jon Savage, Anna Gabriel, Joe Pernice o Nando Dixkontrol.

+ Detalls Primera Persona 2017 CCCB (Barcelona) 12-13 de maig

ELS SECRETS INCONFESSABLES DE PABLO CARBONELL

L’actor, músic i ara escriptor Pablo Carbonell ha portat al teatre el seu llibre de memòries El mundo de la tarántula, on revela un munt de secrets fins ara inconfessables. Drogues, sexe i contracultura i interioritats vàries del món de l’espectacle.

+ Detalls ‘El mundo de la tarántula’ Teatre-Auditori Sant Cugat (14 de maig) Teatre de Lloret de Mar (26 de maig)

TXARANGO AL POBLE ESPANYOL

Que els concerts de Txarango esgotin totes les entrades ja no és notícia. Els que en sou fans, però, segur que heu sigut previsors i no us perdreu la presentació del seu nou treball, El cor de la terra, amb dos concerts al Poble Espanyol, dins del Cruïlla de Primavera.

+ Detalls Cruïlla de Primavera: Txarango Poble Espanyol (Barcelona) 12-13 de maig

CICLE NOVES ESCENES, A LA PEDRERA

Continua el cicle Noves Escenes cada dimecres de maig a la Pedrera, amb propostes que combinen el moviment, la paraula, el vídeo o els objectes amb obres de joves talents com Oriol Morales i Verónica Navas i l’estrena absoluta de Fang, de Quim Girón.

+ Detalls Cicle Noves Escenes La Pedrera (Barcelona) Fins al 31 de maig

IGUALADA, CAPITAL DE LA MODA

Un cop més, el barri del Rec d’Igualada es converteix en l’epicentre de la moda durant uns dies al nostre país. Dissabte i diumenge encara tindreu temps de gaudir del festival de pop-ups de grans marques i dissenyadors independents, ple de food trucks i concerts gratuïts.

+ Detalls Rec.015 Experimental Stores Barri del Rec (Igualada) Fins al 13 de maig

REVETLLA D’UN MERCAT CENTENARI

Feia més de 60 anys que el Mercat de Sants no obria les seves portes de nit i ara ho fa per celebrar el seu 104è aniversari. A partir de les deu de la nit hi haurà música, màgia, pastís i cava per a tothom. Penseu a visitar el mercat abans i recollir la vostra invitació de client.