Setmana del 'Play', 17-23 de febrer del 2017

'Jackie', després del magnicidi

Pablo Larraín retrata el viacrucis de Jacke Kennedy després del magnicidi del seu marit en un film que opta a tres Oscars: millor actriu per a Natalie Portman, millor vestuari per a Madeline Fontaine i millor banda sonora original per a la partitura immersiva de Mica Levi.

+ Detalls 'Jackie', de Pablo Larraín Consulteu la cartellera

Festival Cara B, escena independent

Cartell de luxe en la nova edició del festival Cara B amb un cartell que combina artistes consagrats i nous valors de l'escena independent. Hi actuen 7 Notas 7 Colores, Agorazein, Nueva Vulcano, Joe Crepúsculo, Bad Gyal, Fiera, Meneo i Yumi Yumi Hip Hop, entre d'altres.

+ Detalls Cara B 2017 Fàbrica Fabra i Coats (Barcelona). 17 i 18 de febrer

Òpera d'avantguarda al Liceu

Àlex Ollé (La Fura dels Baus) firma l'espectacular direcció escènica de l'òpera Quartett de Luca Francesconi, un muntatge en què l'Orquestra del Liceu, dirigida per Peter Rundel, interactuarà amb música pregravada i tractada electrònicament a l'IRCAM de París.

+ Detalls 'Quartett', de Luca Francesconi Gran Teatre del Liceu. 22 de febrer – 3 de març

Badalona, sota l'encanteri de la màgia

Espectacles, tallers i xerrades en diversos espais prendran la ciutat de Badalona durant el seu XVII Festival Internacional de Màgia, des d'ara fins al mes de març. A més, del 24 al 26 de febrer, se celebra la Gala Internacional de Màgia al Teatre Zorrilla.

+ Detalls Festival Internacional de Màgia de Badalona - Memorial Li-Chang Fins al 8 de març

Teatre immersiu amb Kate Tempest

Després d'estrenar-se a Tàrrega, fer un grapat de bolos i passar per l'Ateneu Popular 9 Barris, torna a Barcelona l'obra de la rapera, poeta, dramaturga i novel·lista Kate Tempest, amb una posada en escena immersiva d'Íntims Produccions i amb direcció d'Iván Morales.

+ Detalls 'Wasted', de Kate Tempest Sala Beckett. 17 de febrer - 12 de març

Art digital amb Mobile Week Barcelona

Deu joves artistes presenten instal·lacions en edificis emblemàtics dels deu districtes de Barcelona, en una iniciativa que vol acostar les tecnologies mòbils als veïns a través de les tècniques de transformació digital utilitzades en la creació artística.

+ Detalls Mobile Week Barcelona Diversos espais 20-26 de febrer

Art jove, art del futur!

Habitació1418 és un projecte del CCCB i el Macba en el qual participen joves artistes de 14 a 18 anys. Aquest espai lúdic i de creació que ofereix tallers oberts i gratuïts celebra tres anys amb la festa Face the Strange Party per mostrar la feina feta.