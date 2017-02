Setmana del 'Play', 24 de febrer - 2 de març de 2017

Torna 'Trainspotting', vint anys després

La nostàlgia és una arma poderosa i ara toca reivindicar els anys 90 a través de la icònica pel·lícula de Danny Boyle, inspirada en la novel·la d'Irvine Welsh. Els mateixos esbojarrats personatges, vint anys més tard. Què se'n deu haver fet?

+ Detalls 'T2 Trainspotting', de Danny Boyle Consulteu la cartellera

Americana, la millor collita del cine 'indie'

Torna el Festival de Cinema Independent Nord-americà de Barcelona. Cinc dies per tastar la collita del cinema indie més recent amb trenta films i plats forts com Certain women, de Kelly Reichardt; Wiener-dog, de Todd Solondz, o Weiner, millor documental a Sundance.

+ Detalls Americana Film Festival Cinemes Girona (Barcelona) 1-5 de març

La música negra s'estén pel territori

Ja és aquí el Black Music Festival, que arriba amb el sold out de Gloria Gaynor, cap de cartell indiscutible d'aquesta setzena edició, que enceta Charlie Winston a la sala Barts de Barcelona i continua a Girona, Salt, Fornells, Reus, Perpinyà i Bescanó.

+ Detalls Black Music Festival Girona i altres 2-19 de març

Música en directe a la universitat

L'actriu i cantautora Paula Jornet enceta els Vespres d'Hivern a la UB amb el seu projecte Pavvla, a mig camí del folk i l'electrònica, que acaba de debutar amb el disc Creatures (2016). Durant tot el mes, també hi actuaran Marina Herlop, Roger Puig i Joana Gomila.

+ Detalls Els Vespres d'Hivern Paranimf Edifici Històric de la UB 2-24 de març

James Rhodes, un fenomen imparable

El novembre passat el pianista James Rhodes ja va fer un sold out al Festival de Jazz de Barcelona i per això ara torna al Palau de la Música, però, ai, també amb tot el paper venut. El britànic demostra així que Bach, Chopin i Beethoven no són cosa de minories.

+ Detalls James Rhodes Palau de la Música 24 de febrer

Arriba l'òpera rock sobre Verdaguer

Qui millor que Arnau Tordera d'Obeses per convertir la vida i obra de Jacint Verdaguer en una òpera rock? Descobriu-ho a Verdaguer, ombres i maduixes, al Teatre Romea, després de les fins ara dues úniques actuacions a L'Atlàntida de Vic.

+ Detalls 'Verdaguer, ombres i maduixes' Teatre Romea (Barcelona) De l'1 al 5 de març

Les fotos d'or i de plata d'Ian Sanderson

Ian Sanderson utilitza metalls preciosos en el procés d'impressió de la seva obra -amb tècniques del segle XIX- i aconsegueix un resultat a mig camí de la fotografia, el gravat i la pintura. L'exposició consta de 75 imatges, la majoria preses a Sant Martí Vell.