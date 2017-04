Setmana del 'Play', 28 d'abril - 4 de maig de 2017

VINE LA FESTA DEL 'PLAY'!



No et perdis el triple concert del 'Play': l'excantant de Los Sencillos, Miqui Puig, presentarà el seu nou disc Escuela de capataces i també es podrà gaudir del pop cristal·lí de Renaldo & Clara i el folk contemporani de Pavvla, el projecte musical de Paula Jornet.

+ Detalls Miqui Puig & ACP + Renaldo & Clara + Pavvla Centre Artesà Tradicionàrius (Barcelona) 4 de maig

No et quedis sense entrades!

http://promo.ara.cat/festplay

JA SOM TOTS ARGENTINS!



Julio Wallovits (Smoking room, La silla) presenta a la Beckett 'Argentinamiento', una contraposició entre els caràcters europeu i argentí que només es pot fer des de l'absurd. La seva tesi és que el món s'ha argentinitzat, ja som tots del país de Messi!

+ Detalls 'Argentinamiento' Sala Beckett (Barcelona) Fins al 14 de maig



SETMANA DEL CINEMA D'AUTOR



Un cop a l'any Barcelona es converteix en capital del cinema d'autor. Són els dies del D'A, un esdeveniment que ja va per la seva setena edició i que no només esperen amb fruïció els més cinèfils, sinó tots aquells amb ànim de descoberta!

+ Detalls D'A Film Festival Barcelona Diversos espais (Barcelona) Fins al 7 de maig

MISHIMA ESTRENA DISC A GIRONA



Ara i res és el títol de l'esperat nou disc de Mishima, que es publicarà el 5 de maig. Abans, però, els que tinguin entrades per al seu concert al festival Strenes ja podran sentir com sonen en directe les noves cançons del grup liderat per David Carabén.

+ Detalls Mishima Escales de la catedral (Girona) 29 d'abril

TORNA EL FESTIVAL DE JAZZ DE VIC



La capital osonenca es torna a convertir en un focus de jazz de risc i qualitat amb propostes internacionals com el jove pianista austríac Elias Stemeseder o la violinista búlgara Biliana Voutchkova, i d'aquí, com l'Agustí Fernández Liquid Quintet.

+ Detalls 19è Voll-Damm Festival de Jazz de Vic Jazz Cava (Vic) Del 4 al 14 de maig

MÚSICA, MERCAT 'VINTAGE' I 'FOODTRUCKS'



El mercat de foodtrucks Van Van (29-30 d'abril) i la fira vintage Lost & Found (30 d'abril) uneixen forces a l'Antiga Fàbrica Damm aquest cap de setmana. A més, dissabte hi haurà música en directe, d'A Contra Blues, Koko-Jean & The Tonics i Enma Fernández.

+ Detalls VAN VAN / LOST & FOUND Antiga Fàbrica Estrella Damm (Barcelona) 29-30 d'abril

CULTURA EMERGENT AL PALO MARKET FEST



La Veronal, Los Corderos amb Za! i Seward són alguns dels grups musicals i companyies d'arts escèniques que es podran veure aquest cap de setmana al Palo Market Fest. Cent músics tocant sense parar en una nova iniciativa que s'estrena a la Fabra i Coats.