Setmana del 'Play', del 24 al 30 de març

QUAN L'HEROI ÉS UN DIBUIXANT

Arriba finalment a les nostres sales la cinta de zombis japonesa guanyadora del Premi del Públic del Festival de Sitges 2015. Un autèntic festival de no-morts amb pinzellades gore, humor negre i un rerefons de crítica social en què l'heroi és un dibuixant.

DANSA 'VOGUE' AL MERCAT DE LES FLORS

El vogue, aquell ball nascut entre les comunitats LGBT afro i llatines al Harlem en què es va fixar Madonna, és el punt de partida de (M)imosa / Twenty looks or Paris is burning at The Judson Church, dins el sicle TRANSaccions al Mercat de les Flors.

EL BUENOS AIRES DE BENJAMIN BIOLAY

Benjamin Biolay ha dedicat a Buenos Aires el seu últim treball, Palermo Hollywood (2016), concebut en aquest barri de la capital argentina. Chanson amb influències llatines, doncs, al concert del cantautor de Villefranche-sur-Saône al Festival del Mil·lenni.

MERCAT PER ALS MALALTS DE LA FOTOGRAFIA

Segona edició del mercat de fotografia Utopia Markets Photo, amb més de 60 fotògrafs, conferències, retrats in situ i tallers. Inauguraran les jornades Andreu Buenafuente amb la xerrada Malalt de foto i els retrats en viu de Bèla Adler.

UN SALÓ DEL CÒMIC AMB ALES

Dijous comença l'edició número 35 del Saló Internacional del Còmic de Barcelona a la Fira Barcelona de Montjuïc. Quatre dies ineludibles per a tots els aficionats a les vinyetes que enguany donaran protagonisme al món de l'aviació.

SALES DE CINEMA AMB HISTÒRIA

A Espanya encara queden 43 cinemes de sala única i Juan Plasencia els ha fotografiat per deixar constància d'aquests llocs plens de memòria i que es resisteixen a tancar. Dins de la 23a Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya.

FESTIVAL DE SURF A LA FABRA I COATS

Tercera edició de l'Arnette Surfcity Festival, una trobada que pretén acostar la cultura surf a la ciutat amb música en viu ininterrompuda, tallers, xerrades, exposicions, instal·lacions i gastronomia. Enguany, amb un espai exterior ple d'activitats gratuïtes.