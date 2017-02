'Refugees welcome'

Fa tot just una setmana que Donald Trump va decretar la prohibició d’entrada als Estats Units durant quatre mesos de refugiats de tot el món i, durant 90 dies, d'immigrants de set països de majoria musulmana: l'Iran, l'Iraq, Síria, el Sudan, Líbia, Somàlia i el Iemen. En el cas d’aquells que fugen de la barbàrie de Síria, el veto és permanent. Estupor, indignació i fàstic és el que estem sentint molts ciutadans d’arreu d’ençà que el babau amb més poder del món va rubricar el xenòfob document.

Llegeixo a la versió digital de Lucky Peach –la revista gastronòmica fundada el 2011 per David Xang, xef dels restaurants Momofuku– un article que em reconcilia, momentàniament, amb l’ésser humà. Tamara Micner ens acosta la història del Syr, un restaurant obert el juny passat a Utrecht, Holanda, amb l’objectiu de donar feina a refugiats sirians i afganesos amb permís de residència. L’ideòleg d’aquest projecte solidari és Gijs Werschkull, propietari de dos locals de menjar 100% bio a Utrecht i Rotterdam, que, en veure els primers refugiats arribant al seu país a mitjans del 2015, va decidir engegar una campanya de crowdfunding per tirar endavant la seva idea amb autonomia, sense haver d’acceptar els ajuts econòmics que el govern holandès ja preveu per a aquest tipus d’iniciatives.

Ponts, no muralles

Gràcies al suport de 550 microinversors, Syr és una realitat des de fa set mesos al número 71 de Lange Nieuwstraat, on ofereix plats sirians amb un twist europeu. Un exemple? El seu manakeesh, que substitueix l’habitual pa de pita per una pasta de full recoberta de za’atar (tradicional mix d’espècies de la cuina àrab), amb talls de tomàquet i de formatge holandès.

Syr pretén ser un punt d’acollida, sí, però també un vehicle d’integració dels treballadors refugiats dins la societat holandesa –mitjançant ajuts en educació i noves oportunitats de feina– i un espai d’intercanvi gastronòmic i cultural a través de Syr Connect, “un programa que busca construir ponts i contribuir a la solidaritat entre els antics i els nous habitants d’Utrecht”. Sents, Trump? Ponts, no muralles!