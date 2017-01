París, l'Empordà i una galeria d’art 'online'

Un rellotge amb vistes a París

“Malauradament el rellotge avança, les hores passen. El passat augmenta, el futur recula”. Murakami té aquestes frases brutals que et farien quedar a casa tancada, però que per desgràcia són certes. El rellotge del Musée d’Orsay fa tot això que diu, però sempre és allà, quiet, com si aturés el temps. Per la part de dins de l’edifici –que es va construir com a estació de tren, però es van quedar curts amb les vies– el rellotge amaga una de les col·leccions d’art impressionista més importants del món: Manet, Degas, Renoir, Cézanne i Monet a punta pala. I ara: 60 obres de Frédéric Bazille –que va morir amb només 28 anys– on, a través de l'exposició La joventut de l’impressionisme, projecta una versió del moviment pictòric fresc i rebel, i amb un punt d’actualitat que meravella i posa els pèls de punta.

+ Detalls 'Frédéric Bazille. La jeunesse de l’impressionnisme' Musée d’Orsay (París) Fins al 5 de març

L’Empordà i l’olor de mandarina

L’olor de mandarina costa de treure. Calen més de dues rentades de mans. I amb l’Empordà passa el mateix. Quan hi vas, te l’enduus amb tu durant uns dies. Aquest divendres podreu caminar pels seus carrers i fins i tot sentir el frec de la Tramuntana. Nou fotògrafs emergents es reuneixen en una exposició col·lectiva per projectar l’Empordà des d'un angle nou, copsant el sentiment de pertinença, i allunyant-se de tots els tòpics amb què sempre s’ha descrit un dels racons més bonics de Catalunya.

+ Detalls 'Sóc lloc' Espai 88 (Barcelona) A partir del 20 de gener

Cliqueu i vegeu: galeria d’art 'online'

Entre les primeres apostes per al llançament de la galeria online Artig Gallery hi ha pintors (Gómez Macpherson), escultors (Rafael Amorós), fotògrafs (Brömmel i Janini) i l'artista i dissenyadora Carla Cascales. La intenció de la galeria, pionera en un mercat sobretot offline, és promoure obres originals d’artistes emergents: novetat i qualitat a preus assequibles (de 100 a 5.000 euros). Està destinada a “una nova generació de col·leccionistes i amants de l’art contemporani” que entenguin els beneficis del món digital... Cliqueu i vegeu.