'Paradise is a place, it’s a state of mind'

Nope. Ja no fa falta morir per anar al paradís. Ni tampoc tenir la butxaca plena. Només cal saber el secret (per partida doble), baixar fins més avall del Museu Picasso i obrir –amb fermesa– dues portes.

La primera correspon a un AL bar de pastrami; el primer local NO-pop-up dels del Rooftop SmokeHouse. Així que ja us ho podeu imaginar. Productes fumats únics, cerveses artesanes i el pastrami com a rei de la carta. L’oferta és limitada però molt singular. I d’una qualitat excel·lent. Us asseguro que a l’avantsala de la glòria res més li fa falta.

Seguim. Next step? Estirar una nevera de fusta que ocupa mig pany de paret. I xssst. Aquesta és, doncs, la segona porta, l’entrada al Paradiso: un speakeasy en forma de cova –íntima, càlida, hiperelegant– dirigida per Giacomo Gionotti, considerat el millor cocteler del país ara farà poc més de dos anys.

És un fet. El local destil·la un encant molt especial. Per la música, les olors, la decoració, el servei, els contrastos. La –suau– il·luminació (només us dic que per llegir la carta vaig haver d’encendre el llum del mòbil!). I, òbviament, també per l’oferta: facturen unes copes d’una originalitat digna de veure/beure. I de celebrar. Només un consell: aneu-hi amb la ment oberta.

No m’arrisco gens si us dic que flipareu amb l’Ineludible, Le Peruvien, i el Great Gatsby. Ni si us recomano que no subestimeu els còctels sense alcohol. Això sí: el millor és anar-hi, preguntar, tastar i –acte seguit– ressuscitar. I, així, tocar el cel una vegada i una altra.