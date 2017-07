Ous a l’escocesa amb Dewar’s Scotch Egg Club

Què és el Dewar’s Scotch Egg Club? Per als que encara no ho sapigueu, és un esdeveniment organitzat per la casa de whisky escocès al voltant de la cocteleria, el menjar i la música, però que a més a més us ofereix activitats tan divertides i inesperades com tallar-vos els cabells en una barberia in situ, jugar al Chicken & Egg Bingo, entrar en un escape room o fer-vos tatuatges (ficticis, això sí). Tot això ho teniu avui mateix des de les 20 h fins a la 1 h a l’antiga fàbrica modernista Utopia 126, al carrer Cristóbal de Moura del mateix número del barri del Poblenou.

Ara segur que us preguntareu: “I a què treu cap tot això?”Doncs resulta que Tommy Dewar, fill del fundador de Dewar’s, era un apassionat del whisky i de les gallines. D’aquí la genial idea de maridar els tradicionals ous escocesos amb el famós destil·lat. Per als que no en tingueu ni idea: s’agafa un ou dur, s’embolcalla de carn de porc i una picada de ceba, s’arrebossa i es passa per la paella, un tast gustós i energètic perfecte per emportar-se’l o degustar-lo al pub. Aquesta és, esclar, la recepta tradicional, però al Dewar’s Scotch Egg Club, aquest plat típic d’Escòcia, serà reinventat ni més ni menys que per Sergi Arola. El reconegut xef català ha preparat especialment per a l’ocasió tres variants de la recepta pensades per maridar-se cadascuna amb un whisky diferent: el Dewar’s 12, l’Aberfeldy 12 i el Royal Brackla 12.

Tampoc us perdeu, però, l’oferta coctelera. El reconegut bartenderJuan Valls, propietari del bar El Niño Perdido de Valladolid i mereixedor de diversos premis, ha sigut l’encarregat d’idear tres propostes inspirades, cadascuna d’elles, en un whisky diferent. Aquestes creacions basades en el Dewar’s 12, el Craigellachie 13 i l’Aberfeldy 12 us esperen al bar secret de l’esdeveniment.

Però què seria del bon menjar i el bon beure sense un bon acompanyament musical? Perquè la festa no decaigui, el Dewar’s Scotch Egg Club ha programat una sèrie de sessions de música electrònica amb alguns dels millors DJ del moment. Des de les 20h fins a la 1 h, animaran la vetllada Ivy Barkakati & Abu Sou, JIMII i MLiR. A més, hi ha una sèrie d’activitats més que sorprenents que faran impossible avorrir-se.

Per exemple, hi haurà sessions de mentalisme en una carpa a càrrec d’Adolfo Masyebra i un escape room amb tres enigmes basats en la figura de Tommy Dewar. Si els resoleu, guanyareu la contrasenya que dona accés al bar secret de Juan Valls. També podeu fer un canvi de look radical si us atreviu a posar-vos en mans del barber de l’esdeveniment. I si no en teniu prou, podeu fer-vos tatuatges ficticis o jugar en un original Chicken & Egg Bingo i guanyar premis Dewar’s.

Un esdeveniment en ruta

El Dewar’s Scotch Egg Club arriba a Barcelona després de passar per Madrid i Sevilla, però no s’atura aquí. A partir d’ara aquest esdeveniment s’enfila en un food truck que visitarà fires de disseny, d’antiguitats i gastronòmiques. D’aquesta manera, la marca de whisky escocès fundada el 1846 per John Dewar com una petita botiga de vins i espirituosos que ha acabat sent una de les més importants del món, dona a conèixer la seva gamma de whiskys i maltes. u