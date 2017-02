Sarrià és el barri del diumenge perfecte: la vida, a lloc; les converses, en ordre; les accions, a tempo. Racons, placetes, vermuts. Coneguts, saludats, amics. Nens que patinen, senyors que llegeixen el diari, parelles que passegen. I un grapat de postals més.

Després d’un parell de cites de Pla i de perdre’ns diverses vegades per carrerons que semblen iguals –‟L’última vegada anàvem a Lleida i vam acabar a Salou”- anem a petar a la plaça que buscàvem per intuïció. Sant Vicenç de Sarrià està deserta, tranquil·la. Entrem al Gouthier i ens rep el Ricardo: barba de dos dies, mig somriure, veu deixada anar, tarannà desmanegat: ‟Ah sí, que veníeu avui! És veritat, tens raó, quin cap, un desastre, passeu, passeu, cava? Vi? Cervesa? Ostres? Què us ve de gust?”

Una mica de tot però sobretot un tast d’ostres d’un local que fa 20 anys que va començar a distribuir ostres franceses i que avui s’ha convertit en un clàssic: més enllà del restaurant, també les serveix “marcades” a domicili, en càtering i en el seu ja mític oyster bar. De Sarrià a primera línia de mar: com fer un glop de mar i empassar. Molt recomanable també el ceviche d’escopinyes, els daus de salmó i el tàrtar d’ostra i tonyina. I el cava que va baixant. Abans de les postres arriba la Silvia i la seva veu ronca –carismàtica, autèntica, viscuda- i ens explica la història de tot plegat: importava ostres de França a Barcelona i el negoci va anar creixent. De tenir un parell de neveres a casa a obrir un dels llocs més buscats de Sarrià: el Gouthier: un clàssic que es renova i ara es torna a posicionar: producte fresc i en conserva de primera qualitat.

Abans de marxar, telèfons, mails i un regal que ens emportem cap a casa: la sopa de peix que no hem estat a temps de tastar.