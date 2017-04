Oh, Carol!

Feia (massa) temps que tenia pendent visitar la Bodega Carol (Aragó, 558, Barcelona) i no hauria pogut escollir una data més bona per treure’m l’espineta: el 8 d’abril, coincidit amb el seu segon aniversari. Vaig citar-m’hi amb l’amic Dimas Rodríguez –home del Renaixement i bon vivant enfundat en icònica americana–, ja que sabia que era el còmplice idoni per debutar a la Carol com Pere Tàpias (DEP) mana.

Feia (massa) temps que no ens vèiem, així que vam començar amb un parell de vermutets –generosos, en got de tub– per donar empenta a la xerrameca. El dia assolellat, el jaroteo propi de la bodega i la flamant pissarra anunciant “papeo selecto” eren senyals inequívocs que sortiríem d’allà fent la conga. Què podem menjar-hi? Mandonguilles, ensaladilla russa, chicharrón de Cadis, moixama de Barbate, botifarró ibèric, carcamusas (plat típic de Toledo), madejas (un must de la cuina de menuts saragossana), xoriç de Lleó o al brandi, formatge “pudent” o l’autèntic hit carolià, un torrezno de Sòria que justifica per ell mateix el pelegrinatge i l’entronització d'Alberto García i el seu soci Shawn Stocker: emprenedors amants de la bona teca i preservadors d’una tradició bodeguera en vies d’extinció.

Del blog a la barra

Coneixia l’Alberto arran del seu blog En ocasiones veo bares, una guia imprescindible per a aquells a qui agrada recórrer Barcelona a la recerca de locals autèntics on serveixin manduca amb solera a preus ajustats. A l’estil dels del Morro Fi –els pioners bloguers que van fer el salt darrere la barra amb incontestable (i merescut) èxit–, l’Alberto va obrir el 2013 la Bodega Montferry, a Sants, amb la parella Miquel Miñarro - Raquel Bernús. D’una banda a l’altra de la ciutat, dos anys més tard apujava la persiana de la Carol. Balanç fins ara? “Ha sigut un repte cansat però molt agraït. Hem après moltíssim i estem molt orgullosos de l’equip. La seva empenta m’estimula a encarar nous reptes; aviat obriré un restaurant amb en Jordi Bernús, xef de primera i amic inseparable des de la infància”. El seu nom? Sants Es Crema... I jo que ho celebro!