Música, vermut i tapes de luxe a la Terrazza Martini

Es veu que la culpa de tot la té Hipòcrates. Segons els documents històrics va ser ell qui, a l’antiga Grècia, va macerar el vi amb donzell (que és una planta de gust amarg) i dictam, i va aconseguir el que a l’Edat Mitjana es va anomenar, wait for it : el vi hipocràtic. A mesura que la beguda s’anava fent popular, s’hi van anar afegint productes. Però el concepte modern del vermut va arribar el 1786, quan dos col·legues de Milà (l’Antonio i el Benedetto Carpano) van crear un vi moscatell amb sucre, alcohol, caramel i altres herbes aromàtiques que en van personalitzar el gust encara més.

Si voleu tastar totes aquestes herbes, les trobareu a la copa que us serviran a la Terrazza Martini aquest cap de setmana a la Barceloneta. Els dies 12, 13 i 14 de maig, des de les 12 del migdia fins a les 23 h, podreu maridar un dels vermuts més mítics que es coneixen amb gastronomia nivell màsters de l’Univers i menú musical del Primavera Sound, que en termes de qualitat seria el mateix.

Una alineació de luxe encapçalarà l’apartat gastronòmic de la Terrazza. Els germans Colombo (del restaurant Xemei), Carles Abellan (de La Barra de Carles Abellan) i Kim Díaz (d’Entrepanes Díaz) -més els aperitius La Cala d’Albert Adrià- faran una interpretació local del vermut italià amb unes tapes irresistibles.

Se us farà la boca aigua

Perquè us en feu una idea... De part del Xemei tastareu: steak tartare amb salsa Xemei Style, paninetto amb mortadel·la Dopo, cogombrets agredolços i maionesa al Martini o rigatoni amb salsa de tomàquet. De part de La Barra de Carles Abellan: biquini trufat amb mozzarella fresca, papas aliñás amb verat curat o risotto de calamars i carxofes. Per la seva banda, el Kim dels Entrepans Díaz portarà una ensaladilla del Díaz amb reducció de Martini, un entrepà de calamars al romesco de Martini i, alerta: croqueta alla gorgonzola al perfum de Martini. I, per rematar-ho, els clàssics del vermut imprescindibles de la cuina de La Cala d’Albert Adrià -que si venen d’un creador com ell mai són clàssics del tot-: patates xips, olives d’anxova, navalles naturals, ametlles amb gust d’aperitiu i escopinyes.

Música i Fórmula 1

La promotora musical del Primavera Sound serà l’encarregada d’oferir música nonstop durant tot el cap de setmana. La programació combina concerts de Delorean, Jeremy Jay i Odina, amb sessions de punxadiscos de referència com DJ Coco, Marc Piñol, DJ Pegatas & Graham i Miqui Puig DJ. A més, entre vermut i vermut podreu fer una visita al cotxe oficial Williams Martini Racing, que durant el cap de setmana es convertirà en un dels reclams més sol·licitats de la ciutat, i que després viatjarà fins a Milà coincidint amb el Gran Premi de Monza.

De tot això se’n podrà gaudir aquest cap de setmana (divendres , dissabte i diumenge) a l’esplanada de la marina del OneOcean, al Moll del Dipòsit del Port Vell, en una magnífica terrassa que s’estén fins a la plaça de pedres rodones que sempre fa olor de gofra. Però aquests dies no penseu en gofres; només sentireu l’olor del mar i la d’herbes aromàtiques mediterrànies tenyint un vermut a la Terrazza Martini.