Le Cucine Mandarosso, vida més enllà de la pizza

Les coses clares: és un petit gran restaurant, per diverses raons. 1) Cuina italiana sorprenent: s’escapa dels tòpics i et sorprèn amb plats que no has tastat mai abans. 2) El local és casolà, petit, fosc i perfecte per a una cita: l’ambient t’acompanya i estimula la conversa perquè la nit surti rodona. 3) El preu és més que raonable: preu just per a un bon producte.

Le Cucine Mandarosso és al bell mig del Barri Gòtic, a quatre passos del Palau de la Música, i és parada obligatòria per a tots els fanàtics de la cuina italiana. El producte és excel·lent i la carta, curta, basada en productes italians importats que van molt més enllà dels espaguetis i la pizza. Tots els plats estan inspirats en l’àvia del Pietro, el propietari, que després de cuinar anys i anys els plats de la seva nonna a amics i familiars l’any 2006 va complir el somni d’obrir el seu propi local.

Quan entres al restaurant et sents a casa des del minut 1: parets d’obra vista, ambient rural, llum tènue i aires vintage. 10 taules i 0 marge per reservar. Així que has de ser dels primers del dia o tenir un cop de sort. Perquè el restaurant sempre està a rebentar. Això sí: el cap de setmana pots trucar-hi i demanar taula. Ho faig així, i quan hi arribem seiem en una de les taules petites encaixades en un extrem del restaurant. Un plat principal, una beguda, postres i cafè = 11 euros. Què més pots demanar? Potser poder comprar i reproduir els plats a casa. Doncs això ja és una realitat: a l’Emporio, un petit colmado just al costat, podràs comprar una gran varietat de productes italians que van dels nyoquis al pa casolà, els formatges i els embotits... I el millor: una gran varietat de postres casolanes que et podràs endur a casa per evocar els àpats del restaurant.

