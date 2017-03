Juan Criollo: “Estic enamorat dels festivals petits”

REW

Els primers records musicals de Juan Criollo són els discos de salsa i son cubà del seu pare. “Però de jove vaig viure dos anys a Boston i allà vaig descobrir el punk californià: NOFX, Lagwagon... Ni sabia que existia! I sí, m’agradaria dir que soc músic, però no. No sé ni afinar una guitarra!”, confessa. De tornada a Bogotà –amb la música inoculada en vena– va estudiar publicitat i, amb l’excusa d’un màster en màrqueting digital, es va instal·lar a Barcelona.

Han passat sis anys i continua aquí. “De seguida vaig trobar feina en agències. A poc a poc vaig començar a treballar amb clients relacionats amb la música i vaig veure que era el que m’agradava”. Tant que amb un soci va crear Openmusic, una promotora que fa dos anys que organitza concerts pop-up per tota la ciutat. “N’hem fet en tintoreries, terrasses, biblioteques...” I sense pretendre-ho, el Juan es va convertir en aquell a qui les bandes preguntaven quan necessitaven un bateria o un cantant (i viceversa).

“D’aquí va sorgir la idea de Bandwidth, una aplicació gratuïta que posa en contacte músics i bandes. Només portem un any, ja tenim 2.500 usuaris i ara acabem de treure la versió per a Android”, explica eufòric. En paral·lel ja està treballant en la producció de la segona edició del Mayday Mambo (26, 27 i 28 de maig, tres sales de Barcelona i deu bandes) i la campanya de xarxes del Festival’Era (23 de juliol, en una masia de Llagostera). “Estic enamorat dels festivals petits. Són els que et permeten cuidar tots els detalls”.