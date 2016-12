Go Bananas!

Anar al tròpic sense passar per l’aeroport. I/o tocar les estrelles sense agafar un coet. Tot això amb una temperatura de 10º a l’exterior, la força de gravetat als peus, i a un preu MOLT terrenal.

No; no m’he tornat boja. O sí, per una estoneta. I per cortesia del local més exòtic de la Ribera: el Bananas. Un restaurant on les taules es troben entre palmeres, i les parets, enmig de bestioles salvatges. Els colors són estridents; les làmpares, dels 50; els llums, de neó; les parets, de vímet; els sofàs, d’animal print. I el menjar, el menjar = 11 de 10.

L’espai es divideix en tres. Primer, una terrassa coberta. Després, una habitació ultrakitsch amb una petita barra i un menjador. I, al fons, una biblioteca caribenya reservable per a mogudes privades. L’eclecticisme més extrem regna a les tres sales. I, en efecte, també impera a la carta.

Tant pots demanar uns xupa-xups de pollastre com un sashimi variat. O ramen. O pad thai. O ceviche. O masa-monthai. O burritos. O risottos. O amanides. O sopes. Etc. Aquí són especialistes en cuina internacional amb tocs orientals. I un punt caribeny molt chévere.

També serveixen mojitos i daiquiris multicolors. I facturen postres que van des de l’arròs amb llet de coco fins al clàssic imperdible cheesecake. L’ambient és alegre de veritat. I s’hi respira una energia collonuda. Perquè, de fet, d’això es tracta: d’anar-hi i no tocar el dos fins a haver practicat -al peu de la lletra- l’ slang ianqui going bananas. O, altrament dit, fer el boig durant una estona. I d’aquí el nom. I la invitació de la casa. = Ready to go?