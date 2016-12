Forn de pa: 'what else?'

El diumenge a primera hora sempre s’ha baixat a comprar el pa, i el diari. Per seguir amb el mood de les tradicions, decideixo anar al quiosc més de tota la vida que conec. I tot passejant ho aprofito per arribar-me a la Cloudstreet Bakery, on el pa es fa amb massa mare, llenya i en un forn del 1926. El local és petit i conserva l’antic rètol. Lletres vermelles i fons blau. I una clara i humil declaració d’intencions: FORN DE PA. Perquè aquí el que compta és el producte. Ni les decoracions ni les pretensions excessives. Que no us prenguin el pèl. El millor pa, sempre, el trobareu als locals més austers.

Al taulell: una infinitat de pans, de pastes, pastissos. I també de llibres. Perquè no deu ser fàcil trobar el secret per fer un bon pa. El seu es basa en un 90% de cereal ecològic i un procés 100% tradicional. El forn que utilitzen és d’abans de la guerra. I m’expliquen que moltes dones els comenten que el pa que venen els recorda el que menjaven de petites al seu poble. Tampoc és casual que la sala on hi ha el forn sigui tan gran. I és que necessiten un bon espai per maniobrar. Llenya amunt, llenya avall. Tal com es feia abans. Però quin és el gran avantatge d’utilitzar aquest tipus de forn? El gust fumat, segur. Però també la textura i esponjositat.

Però darrere d’aquest projecte no s’hi amaga el fill d’un mestre forner octogenari sinó un músic australià que va arribar fa 10 anys a Barcelona. Sorpresos? Tonatiuh Cortés va començar a fer pa com a hobby. I s’hi va enganxar. Els seus amics van flipar tant que li van insistir fins que –per sort per a tots nosaltres– s’hi ha acabat dedicant. Ah, i voleu un truc per saber quan el pa és de qualitat? Sempre l’hauríeu de comprar fred. Les baguets calentes són clarament industrials.