Fogons ‘canalles’

Anthony Bourdain és l’Iggy Pop de la gastronomia, el Louis C.K. dels fogons. I una autèntica celebritat als Estats Units d’ençà que l’any 2000 va publicar Kitchen confidential, un explosiu llibre de memòries on, amb una narrativa salvatgement addictiva i generoses dosis d’implacable i divertida mala llet, rememorava els seus convulsos anys a les cuines de diferents restaurants de Nova York, alhora que disparava enverinats dards contra companys de professió i contra preceptes culinaris que considerava avorridíssims.

L’èxit de vendes de Kitchen confidential –publicat aquí per RBA amb el títol de Confesiones de un chef–, va dur-lo a fer el salt cap a la televisió, on, gràcies al seu carisma canalla, al seu esperit rebel i a les seves mordaces observacions, ha encadenat programes amb un ampli reconeixement de públic i crítica –amb cinc premis Emmy– com No reservations i l’actual Parts unknown. Allunyat dels fogons des de fa més d’una dècada i temperat el perfil gonzo de la seva joventut, presenta ara Appetites: a cookbook (en anglès; a Ecco / Harper Collins), un volum imprescindible –amb coberta de Ralph Steadman, famós pels seus treballs amb Hunter S. Thompson– on recopila quaranta receptes per cuinar en família o amb amics, presentades amb el seu personalíssim estil i il·lustrades amb vibrants fotografies de Bobby Fischer.

Cuina de p**a mare

Matt Holloway i Michelle Davis comparteixen amb Bourdain que són rebels, malparlats, divertits i número 1 a la llista de bestsellers del New York Times. Aquesta parella de Los Angeles va sacsejar a finals del 2012 el panorama bloguer gastronòmic amb la creació de Thug life, un dietari de receptes que naixia amb la voluntat d’acostar als lectors una cuina saludable i econòmica sense l’anèmica verborrea de la majoria de blogs healthy. Per explicar la petita grandesa del seu Comida canalla (Malpaso) només us diré que és l’únic llibre de cuina vegetariana que el golafre amant del morro de porc que escriu aquesta columna ha devorat amb fruïció en la seva p**a vida. Com exclamen ells: Eat like you give a fuck!