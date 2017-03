Final Feliç & Macera

Dimecres a la nit - Final Feliç - Marquès de Campo Sagrado 27, Barcelona. He quedat aquí amb la Bea i el Jordi, dos amics / excompanys de feina, per posar-nos al dia tot descobrint la carta del nou restaurant impulsat per la Rakel Blasco i el Marc Santamaria, parella de cracs i artífexs també del Casa Xica. El Jordi arriba a la cita amb sorpresa: serem set a taula, se’ns uneixen el Mikel (aka el Comidista, tot un referent per a aquest golafre), l’Alberto (del blog En ocasiones veo bares i al capdavant de la Bodega Carol), la Chipi (del trio d’electrònica Ten Bears) i el Narciso (Bermejo, un altre crac). La vetllada promet.

Al Narciso no li costa pas gaire captar l’atenció de la taula amb les seves apassionades elucubracions sobre l’estat actual del sector de la restauració. El seu discurs seria només encisadora xerrameca si no l'apuntalés una realitat palpable i aclaparadora: Macera, el taller bar sorgit de la seva hiperactiva ment. Després us ho comento, que ara tinc la boca plena...

Felicitat (macerada)

Els set a taula compartim petites obres mestres gastronòmiques com el rovell d'ànec curat amb soja i bitxo, semiconserva de navalles al carbó i peus de porc; la mitjana de ventresca de tonyina a la brasa i coliflor fermentada en el seu propi suc; el curri panang de foie curat i calamarsets o el buta kimchi de ploma ibèrica Joselito amb patates fregides i llard de porc. Recordar-ho m’emociona, compto els dies per tornar-hi. Vosaltres, reserveu ja!

Lògicament, rematem la feliç (re)trobada al Macera, germà barceloní (Nou de la Rambla, 102) del local madrileny amb què el Narciso ha revolucionat el panorama de la cocteleria d’ençà de la seva obertura a principis del 2015. Com? Acudint a la tradició per reimaginar el present tot recuperant la tècnica de la maceració i utilitzant-la per elaborar destil·lats artesanals –ginebra macerada amb cítrics o bastons de regalèssia; rom amb canyella o taronja; vodka amb poma i gingebre... – que serveixen de base per a còctels premium a un preu escandalosament addictiu: 7 €. Ole tú, crac!