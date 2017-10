Elena Delmagno: “El nostre cervell associa el gust amarg amb el verí”

Nascuda a la riba de l’Adriàtic, a la petita localitat italiana de Rímini, Elena Delmagno va traslladar-se a Milà per guanyar-se la vida en el fashion business després d’haver estudiat lletres antigues. Un any després d’arribar, però, va fugir d’aquest “boig” sector per tirar-se de ple al món de la cocteleria. Avui dia, viatja per tot el sud d’Europa transmetent als millors bàrmans els valors de la marca que va apostar per ella: Martini. Quan la seva contínua peregrinació laboral l’hi permet, viu a Barcelona, una ciutat on diu que “hi ha un sentiment de joventut que es queda i una alegria de fons”.

PSICOLOGIA EXPRÉS

“La feina de cocteler t’ha d’apassionar perquè és una vida boja. Comença entre les dues i les quatre de la tarda i acaba a la nit. O t’agrada molt o no la pots fer bé. No consisteix a servir copes i després anar-te’n de festa amb els amics. És com un xef però amb l’afegit que, a sobre, mentre prepares el còctel has d’estar tenint una bona relació amb el client, que el tens davant. Si passa qualsevol cosa has d’actuar sempre meravellosament. Això és el més difícil. Però també és el més guai. És el repte”, explica Delmagno, que confessa que en els resultats d’un bon cocteler “pesa molt més la psicologia que la tècnica”. “I, a més, només tens deu segons per aplicar-la”, remarca.

‘BARLADYS’ EN AUGE

“És un món bastant d’homes. Hi ha molts homes i t’has de fer veure. Però he construït relacions extraordinàries amb els meus companys. D’intercanvi, d’amistat... Algunes que han seguit en el temps. Però és un ofici intens”, admet l’ambaixadora de Martini, que assenyala també que “el nombre de barladys està creixent”. “Aquí Barcelona n’hi ha de meravelloses, i a la resta Espanya també. Deixaran una gran empremta segur”, augura l’experta, que argumenta que històricament era difícil: “¿Com podia una dona que havia de tenir família dedicar-se a fer de bartender de forma continuada, més enllà de quan estava estudiant? Això va ser el que ho va bloquejar a nivell cultural. Però això ara s’ha superat”.

DEL VERÍ AL PLAER

“Barcelona està molt reconeguda a nivell internacional com una ciutat referent per a la cocteleria. A més, estan apareixent cocktail bars a una velocitat impressionant”, celebra la italiana, que té el nou bíter de Martini, el Riserva Speciale, entre els seus projectes immediats. “El nostre cervell associa el gust amarg amb el verí, perquè era una forma primitiva que tenia per protegir-se. I aquest record encara dura. Per això el primer glop ens costa”, explica Delmagno, que, no obstant això, li veu recorregut. “La categoria del bíter va néixer a Itàlia, perquè als italians ens agrada beure amarg. Ara aquesta beguda triomfarà aquí, perquè Espanya és molt trendsetter en begudes. Més encara amb el nostre bíter, que és més bo, més complex, més gentil, més aromàtic...”