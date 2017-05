Districtes i més

Diumenge se celebrarà la 5a Cursa DiR - Guàrdia Urbana, que travessarà la ciutat per l’emblemàtica Diagonal. El recorregut inclou tota l’avinguda, des del Palau Reial de Pedralbes. A l’altura del carrer Castillejos, la cursa girarà pel carrer Bolívia, després ho farà pel carrer Badajoz i des d’allà els corredors s’incorporaran novament a la Diagonal. Com que l’arribada i la sortida són en punts diferents, hi haurà un guarda-roba mòbil que permetrà que els participants puguin recollir les seves pertinences tan bon punt arribin a la meta.

PUIG I CADAFALCH, PROTAGONISTA DE LA FIRA MODERNISTA

FIRA MODERNISTA.

26, 27 I 28 DE MAIG. CARRER GIRONA, ENTRE DIPUTACIÓ I DIAGONAL I MERCAT DE LA CONCEPCIÓ

Puig i Cadafalch serà un dels protagonistes de la Fira Modernista que se celebra aquest cap de setmana a l’Eixample, amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. S’han previst un munt d’activitats, com ara la fira de comerç al carrer Girona, una passejada modernista, una mostra d’entitats i ajuntaments de ciutats amb una presència modernista notable, una exposició i rua de cotxes antics, tallers (de trencadís, de projecció d’un cementiri modernista, de vitralls…) i l’actuació de titelles modernistes, entre d’altres .

MILERS DE CORREDORS OMPLIRAN LA DIAGONAL

CURSA DIR - GUÀRDIA URBANA

28 DE MAIG. AV. DIAGONAL. SORTIDA: 8.30 H. PALAU REIAL

CIÈNCIA AL PARC DE LA CIUTADELLA

Un any més, el Parc de la Ciutadella viu la Festa de la Ciència, que en la seva onzena edició posa èmfasi en els desafiaments del futur i inclou xerrades i activitats lúdiques i divulgatives. Dissabte al vespre, juntament amb l’observació d’astres, presenta un programa especial amb una mostra del Pint of Science, la Brain Polyphony, un concert binaural i una demoaudició amb ginys sonors, i, com a colofó, l’espectacle Katastrophe, de la companyia Agrupación Señor Serrano.

FESTA DE LA CIÈNCIA. 27 I 28 DE MAIG. PARC DE LA CIUTADELLA. CIUTAT VELLA

LES ENTITATS, PROTAGONISTES DE LA FIRA DE SANTS

Més de 160 entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta convertiran els carrers de Sants, Creu Coberta, Llobet i el Parc de l’Espanya Industrial en un formiguer d’activitats, tallers, estands i actuacions d’àmbits tan diversos com la cultura popular, l’esport i la solidaritat, entre moltes altres.

FIRENTITATS. 27 DE MAIG. CARRERS DE SANTS, CREU COBERTA, LLOBET I PARC DE L’ESPANYA INDUSTRIAL. D’11 H A 20.30 H. SANTS-MONTJUÏC

FESTA DE LA PRIMAVERA VERDA AL COLL

Animació infantil, espectacles familiars, tallers, dinar ecològic, sobretaula musical... Aquests són alguns dels principals ingredients del programa de la Festa de la Primavera Verda al Coll, que té lloc demà, dissabte 27 de maig.

FESTA DE LA PRIMAVERA VERDA AL COLL. 27 DE MAIG. PARC DE LA CREUETA DEL COLL. A PARTIR DE LES 11 H. GRÀCIA

FESTA DEL VI I LA GASTRONOMIA A SANTA CATERINA

L’avinguda Fancesc Cambó, davant del Mercat de Santa Caterina, serà l’escenari de la setena edició d’aquesta fira gastronòmica, amb comerç al carrer de les botigues del barri, degustació de vins i caves, tapes i música, i moltes altres coses.

VI I GASTRONOMIA A SANTA CATERINA. 26 I 27 DE MAIG. DE 12 H A 21 H. AV. FRANCESC CAMBÓ (DAVANT DEL MERCAT DE SANTA CATERINA). CIUTAT VELLA

LES TRES TORRES, de FESTA MAJOR

Cinefòrum, pallassos, xocolatada, concurs de dibuixos... formen part del programa de la festa major de les Tres Torres, que se celebra aquest cap de setmana.

FESTA MAJOR DE LES TRES TORRES. FINS AL 28 DE MAIG. DIVERSOS ESPAIS DEL BARRI. SARRIÀ