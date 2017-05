Districtes i més

Converses literàries d’editors, periodistes i escriptors, contes teatralitzats, recitals poètics, concerts musicals, dansa, ciència... i moltes coses més formen part de la proposta Escenari Literari, que enguany arriba a la tercera edició. El certamen, adreçat a tothom i coordinat pel periodista cultural Albert Lladó, se celebra en diversos espais del districte de les Corts entre els dies 18 i 21 de maig. La primera activitat d’Escenari Literari serà una xerrada de Juan Miñana que tindrà lloc el 18 de maig a les 19 h a Cristalleries Planell, en què parlarà de la seva última novel·la, El cielo de los mentirosos.

TOT CAMINANT PELS CARRERS I LES PLACES DE GRÀCIA

CAMINADA POPULAR A GRÀCIA

14 DE MAIG. SORTIDA: PAVELLÓ DE LA VALL D’HEBRON. 9.00 H

No només els turistes caminen per la ciutat de Barcelona per plaer. També ho fan els barcelonins. Les caminades populars tenen cada cop més adeptes. Una de les més concorregudes és la Caminada de Gràcia, que enguany arriba a la cinquena edició. Aquesta caminada, que forma part del cicle Barnatresc 2017, té lloc diumenge 14 de maig. La sortida i l’arribada serà al pavelló de la Vall d’Hebron. La caminada s’iniciarà a les 9 hores i es preveu que acabi cap a les 12.30 h. Els participants faran un recorregut circular d’11,8 quilòmetres.

LITERATURA... I DANSA, CIÈNCIA I MÚSICA A LES CORTS

ESCENARI LITERARI

DIVERSOS ESPAIS DE LES CORTS. DEL 18 AL 21 DE MAIG

ÒPERA PER A TOTHOM

Conferències, audicions d’òpera comentades, espectacles infantils, itineraris musicals participatius pels carrers de Sarrià, concerts i fins i tot un concurs sobre coneixements d’òpera formen part de la proposta Òpera en ruta d’enguany, que té el propòsit de fer arribar aquest gènere musical a tothom. Cal destacar especialment el concert d’ Il signor Bruschino de Rossini el 14 de maig a les 18 h al Teatre de Sarrià.

ÒPERA EN RUTA. DIVERSOS ESPAIS. FINS AL 14 DE MAIG. SARRIÀ-SANT GERVASI

CONCERT DE FLAMENC

José Enrique Morente i Juan Habichuela, Nieto, ofereixen un concert conjunt per homenatjar el mestre Juan Habichuela, dijous 18 de maig al Centre Cívic Parc Sandaru.

CONCERT DE FLAMENC DE JOSÉ ENRIQUE MORENTE I JUAN HABICHUELA. 18 DE MAIG, 20.00 H. CENTRE CÍVIC PARC SANDARU. SANT MARTÍ

CICLE DE CINEMA ÀRAB I MEDITERRANI

Demà dissabte es clou el Cicle de Cinema Àrab i Mediterrani, organitzat per Sodepau i el Centre Cívic La Sedeta, que ha arribat a la cinquena edició amb un munt de bones propostes.

V CICLE DE CINEMA ÀRAB I MEDITERRANI. FINS AL 13 DE MAIG. CENTRE CÍVIC LA SEDETA. GRÀCIA.

ELS ANIMALS SÓN PROTAGONISTES

El Parc Central de Nou Barris acull diumenge 14 de maig una nova edició de la Festa dels Animals. Durant tot el dia hi haurà estands informatius per promoure l’adopció d’animals de companyia i el benestar animal, i activitats infantils. S’impartirà una demostració d’ensinistrament caní i una xerrada d’educació felina, canina i de tinença responsable.

LA FESTA DELS ANIMALS. 14 DE MAIG. 10-21 H. PARC CENTRAL DE NOU BARRIS

TEATRE SOCIAL

Deslimita’m és una excel·lent mostra de teatre social fet per joves que enguany té lloc el 14 de maig a la Sala Barts.

DESLIMITA’M. 14 DE MAIG, 10 H. ENTRADA GRATUÏTA. SALA BARTS. SANTS-MONTJUÏC.