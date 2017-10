Box Barcelona, punt de trobada d’esport i cultura

Imagina’t un espai que és un punt de trobada de l’esport i la cultura de la nostra ciutat; imagina’t un lloc que escenifica la relació i interacció que existeix entre tots dos mons. Imagina’t un local que dona veu a la nova generació d’emprenedors esportistes i que obre les portes a l’art i a la innovació.

Això és el Box Barcelona: al bell mig de la Barceloneta, compta amb el bo i millor de l’escena esportiva i cultural de la ciutat. El dissenyador Marc Morro, la fotògrafa Alba Yruela, el ceramista Apparatu, la il·lustradora Mirena Ossorno, l’editorial Terranova i l’estudi Querida, entre molts altres, li han donat vida, ànima i contingut.

Entres, puges les escales i et fiques en un espai diàfan que se situa a mig camí entre un showroom de disseny d’interiors, una galeria d’art i un punt de trobada on es fan conferències, workshops i activitats esportives. El ioga, el running i el crossfit conviuen amb tallers de realitat virtual, exposicions temporals d’art i xerrades de creatius de la ciutat, capitalitzant el tàndem cultura i esport com mai s’ha fet abans.

El fil conductor d’aquest espai, que també compta amb una botiga d’esport a la primera planta, és l’energia. I per això, a la planta superior hi ha una instal·lació interactiva que et proposa sotmetre’t a un test (Ets més de dia o de nit? De Neymar o de Rafa Nadal? Fas esport sol o en companyia?...) i t’acaba connectant amb esportistes com tu. I a partir d’aquí, pots descobrir l’agenda d’activitats. De moment, no s’hi pot menjar. Però temps al temps. Perquè quan uneixes cultura i esport, tot és possible.u

Carrer Atlàntida, 78 (Barcelona)