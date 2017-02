BBQ a la japonesa

Enric Granados is the place to be. Un dels millors carrers de Barcelona. En ple cor de l’Eixample, amb el trànsit limitat i amb una gran (i superatractiva) varietat d’oferta gastronòmica. I a la cantonada amb Mallorca acaba de néixer el germà petit (gran) del Monster Sushi. Es diu Robata = que vol dir brasa japonesa (i és precisament això el que el fa tan especial).

El local és preciós. Ampli, càlid, amb taules de marbre, llum natural. I un pati interior amb una taula alta i llarga per picar alguna cosa ràpida. Demaneu el que vulgueu però no us descuideu de tastar les broquetes i la carn a la brasa. El tataki de tonyina, els yaki onigiri (uns triangles d’arròs farcits per flipar) o els lotus chips també són imperdibles.

Em sorprenc quan veig que la xef es diu Fabiola Lairet i que és de Caracas. Però que això no us faci desconfiar. Després d’anys estudiant la cuina japonesa ha aconseguit el Certificat Nacional de Sushi Chef (i creieu-me que això no és poca cosa). Tot plegat va començar a la vegada que la vida de les seves filles. Va decidir quedar-se amb elles a casa per cuidar-les i en poc temps la cuina es va convertir en el seu millor hobby. Fa tres anys es va traslladar a Los Angeles i més tard al Japó per acabar de formar-se. I voilà! Ara ens deixa a tots al·lucinats en comprovar que un dels millors restaurants de cuina japonesa de la ciutat el porta una veneçolana.

Si sou com jo que necessito provar-ho TOT, el Robata és un bon lloc per anar amb amics. Deixeu un forat per a les postres, que també són la canya. Això sí, les receptes són americanes. Cheese cake, carrot cake o lemon pie. I és que la cuina japonesa de Fabiola Lairet té un punt d’internacional. Però sense oblidar la filosofia oriental. Well done!