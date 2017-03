Anna Zaera: “Les Terres de l'Ebre s'estan reinterpretant en clau contemporània”

REW

<<

“Quan tenia 8 anys ja entrevistava els amics dels meus iaios. Sempre he sigut molt curiosa”, recorda Anna Zaera sobre la seva infància a Santa Bàrbara. “Vaig estudiar periodisme a la UAB per vocació. Després vaig fer un màster en relacions internacionals. Volia ser corresponsal. Pensava que la vida era a fora, que al meu territori no passava res, que era monòton i avorrit”. Paradoxalment, el periodisme local li va donar una altra visió. “Moltes respostes estan en les històries més minúscules”.

PLAY

>

Juntament amb Neus Barberà –una altra periodista ebrenca que va conèixer a la universitat– va parir Surt de Casa, el primer mitjà digital de les Terres de l’Ebre. “De manera innocent vam intentar crear un relat diferent del territori i utilitzar la cultura com a transformador social. Fem un periodisme de proximitat, honest i molt treballat, no busquem el clic fàcil”. La fórmula ha funcionat i, en només set anys, Surt de Casa ja compta amb sis edicions més repartides per tot Catalunya. La propera: Pirineus.

FF

>>

“El periodisme actual tendeix a ser molt grandiloqüent, dona veu a gent que té discursos molt tancats, en lloc de gent anònima que té un discurs més transformador. Jo em sento millor donant veu a la saviesa quotidiana”, confessa l’Anna, que viu a cavall entre Barcelona i Tortosa. “Estic connectada a les tendències i propostes més urbanes, i també a les formes de cultura que es generen a les Terres de l’Ebre, un territori que s’està reinterpretant en clau contemporània”.