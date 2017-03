Alina Topala: “No hi ha excuses per no menjar bé”

REW

Quan Alina Topala mira enrere viatja a Romania i visualitza el jardí de casa l’àvia i l’hortet dels seus pares. També conserva records que li fan venir salivera. “M’encantaven les pomes àcides amb sal o menjar-me unes cebes tendres crues”, exclama. Amb 16 anys i molta facilitat per als idiomes, va marxar a viure a Bolonya. “Vaig treballar en una gelateria, en un estudi fotogràfic, en una botiga de roba, d’hostessa...” I quan es va cansar d’Itàlia, va fer cap a Barcelona.

“M’hi vaig adaptar molt bé, fins i tot em vaig matricular a humanitats, però amb el naixement de la meva filla ho vaig deixar al tercer curs”. Amb el segon embaràs, l’Alina també va deixar de menjar carn. “Vaig començar a informar-me sobre alimentació i nutrició, a llegir molts llibres”. Green Mama, el blog de receptes sanes que va començar com un entreteniment, s’ha acabat convertint en la seva professió. “Em vaig enamorar d’aquesta feina. A vegades arribava tard a la guarderia perquè havia de penjar un post amb l’esmorzar!”, recorda somrient.

“El meu repte és aconseguir fer receptes només amb ingredients saludables. Jo no uso ni farina de blat ni sucre. Tampoc menjo els típics cereals, faig la meva pròpia granola i aviat la comercialitzaré sota la marca Green Pot”. L’Alina –sempre en constant experimentació culinària i amb mil projectes entre mans– també és una gran defensora del producte de temporada i de proximitat. “No hi ha excuses per no menjar bé. No és tant una qüestió de temps com de sentit comú”.