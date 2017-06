Guia de festivals i cicles d'estiu 2017: cinema

Mecal Air

Barcelona

Fins al 8 de setembre

Sessions temàtiques i friquisme desfermat

La versió estiuenca del Mecal, el Festival Internacional de Curtmetratges i Animació de Barcelona, es basa en sessions setmanals de curtmetratges al Poble Espanyol. Destaca la programació dels divendres de juliol, batejat com “el mes friqui”, en què es projectaran especials de sexe, pornografia, ciència-ficció i ultraviolència. Els divendres d’agost també es podran veure sessions d’humor, publicitat creativa i animació.

mecalbcn.org/mecal-air

Cinema a la Fresca a la Casa del Mig

Barcelona

Fins al 12 de juliol

Entreteniment per a tots els públics

El cinema a la fresca del Parc de l’Espanya Industrial és una invitació a disfrutar del cinema en un espai popular. I les propostes van en sintonia: dos entreteniments distesos i dirigits a una audiència àmplia. Buscant la Dory ens retorna al món aquàtic de l’exitosa Buscant en Nemo. El film Pixels combina les invasions alienígenes i l’humor amb l’objectiu de convertir-se en un bon plaer culpable estiuenc.

www.puntmultimedia.org/cinema-a-la-fresca

Atlàntida Film Fest

Filmin i Palma

Fins al 26 de juliol

Festival de ficció i documental per pensar Europa

Per segon any consecutiu, l’Atlàntida Film Fest combina la seva naturalesa de festival online amb la celebració d’una setmana de projeccions, debats, tallers i entrega de premis a Palma. La seva oferta virtual és desbordant: 81 films, tant de ficció com documentals. L’eix de la programació: reflexionar sobre el passat, present i futur d’Europa i, en particular, de Rússia.

www.filmin.es/atlantida

Cinema a la Fresca a les Cotxeres de Sants

Barcelona

Fins al 20 de juliol

El cinema d’estiu més social

Recull alguns dels títols més coneguts i reconeguts del cinema social dels últims dos anys. Hi podreu veure la catalana El rei borni, un sopar incòmode amb pilotes de goma al fons; Sufragistes, que tracta la lluita pel dret a vot de les dones al Regne Unit a començaments del segle XX, i Jo, Daniel Blake, la crítica de Ken Loach a la deshumanització de l’estat del benestar.

www.cotxeres-casinet.org/cinemaestiu

Cinema Lliure a la Platja

Barcelona, Badalona, el Prat, Mataró

Fins al 3 d’agost

Pel·lícules a la vora del mar

A totes les localitats s’oferiran sessions de música i curtmetratges seleccionats per Filmets que conclouran amb la projecció d’un llargmetratge. A Barcelona podreu trobar una mica de tot, des d’una comèdia d’aprenentatge ( Sing Street ) fins a retrats de joves que busquen el seu lloc al món (María y los demás i Bar Bahar ). També El rei borni i el film d’animació La vida d’en Carbassó, que també es projectaran a la resta de localitats.

www.cinemalliure.com

Sala Montjuïc

Barcelona

Fins al 4 d’agost

Concerts i cinema a tocar del castell

Sala Montjuïc ofereix sessions dobles de cinema i música en directe, amb èxits recents com La La Land, Els odiosos vuit i Mustang i clàssics com L’apartament i Manhattan. Pel que fa a la música, s’ofereixen plats de bellesa amb escalf (l’indie de Renaldo & Clara) o glamur jazzístic (Wom Trio i Rocio Seligrat Quartet), però també hi ha espai per al folk contemporani de Yacine & The Oriental Groove i Urutaú.

www.salamontjuic.org

Cortos con K Festival - Festival de Cortometrajes de Terror y Fantástico

Barcelona

Del 30 de juny a l’1 de juliol

Tast concentrat de ficcions de gènere

Dos dies de sessions per conèixer desenes de curtmetratges de terror i fantasia a la sala de projeccions de L’Espiga de les Corts. Alguns dels seus realitzadors s’han inspirat en els avenços tecnològics ( iMedium, The App ), altres miren cap a estils i referents cinematogràfics previs. El resultat serà un carrusel d’humor negre, violència més o menys extrema i algunes distopies futuristes.

www.cortosconkfestival.com

Món Filmat

Amposta

De l’1 al 9 de juliol

Cinema d’autor a les Terres de l’Ebre

Xerrades, nou llargmetratges, dos migmetratges i dinou curtmetratges al Centre d’Art Lo Pati fan de Món Filmat una de les apostes més ambicioses de l’estiu cinematogràfic català. La seva programació inclourà obres d’estrena recent com Estiu 1993 (amb la presència de la seva directora, Carla Simón) i Safari, d’Ulrich Seidl, i també films encara inèdits en sales comercials com La substància, de Lluís Galter (Caracremada ).

www.monfilmat.cat

Cryptshow

Badalona

Del 5 al 9 de juliol

El gènere fantàstic com a esdeveniment cultural

Cryptshow ofereix sessions de curts de gènere, la recuperació d’un petit clàssic dels vuitanta ( Altered states de Ken Russell) i fins i tot una estrena (els exorcismes sud-coreans de The priests ). Els seus responsables hi afegeixen una exposició, jornades de literatura, vetllades multidisciplinàries i un espectacle del músic Agustí Busom (Abús) per enriquir la projecció del clàssic ciberpunk Tetsuo.

www.cryptshow.com

Fascurt

Masnou

Del 5 al 8 de juliol

Curts i música a la platja del Maresme

Un esdeveniment veterà de l’escena de festivals, el Fascurt, arriba a la quinzena edició. Per aquest motiu recupera alguns títols destacats de tots aquests anys juntament amb curtmetratges nous. Consistirà en quatre dies de projeccions de vespre i nit a la platja del Masnou, seguides d’espectacles musicals: dues sessions de discjòqueis i els concerts de The Juernes, Critical i Ocata Horrors.

www.fascurt.cat

CosmoNits de pel·lícula

Barcelona

Del 6 de juliol al 3 d’agost

‘Sci-fi’ per expandir fronteres

L’exposició TalkingBrains, que tracta la relació entre el llenguatge i el cervell, s’expandeix en forma de cicle de ciència-ficció cinematogràfica amb concerts incorporats d’estil variat al CosmoCaixa. Les pel·lícules escollides són dues obres destacades dels últims anys, Mart i Ex Machina (13 i 27 de juliol), juntament amb tres clàssics: Alien (6 de juliol), Encontres a la tercera fase (20 de juliol) i Contact (3 d’agost).

www.obrasociallacaixa.org

Cinema a la Fresca a L’Illa

Barcelona

Del 6 de juliol al 3 d’agost

Èxits, comèdia i somriures tristos

Aquest cicle ens dona l’oportunitat de repescar cinc títols de gèneres diversos, per a un públic ampli i amb algunes firmes de luxe. La llegada és una aposta per la ciència-ficció amb tocs solemnes i Café society representa una comèdia arty, mentre que les agredolces Captain Fantastic i Requisitos para ser una persona normal conviden als somriures tristos. Tanca el cicle el drama musical Whiplash.

www.lilla.com

Nits de Cinema Oriental de Vic

Vic i Barcelona

Del 18 al 23 de juliol

Capbussada en l’Àsia més ‘freak’

Una altra dosi massiva i concentrada de cinema oriental, amb animació dels anys seixanta, arts marcials dels setanta i acció eighties. També s’ofereix un mostrari de produccions actuals, com un altre deliri de Sion Sono ( Love & Peace ) i tres thrillers d’acció i terror ( Shockwaves, The priests i Vampire Cleanup Department ). De nou, la sala barcelonina Phenomena acollirà algunes projeccions.

www.cinemaoriental.com

Festival Internacional de Cinema de Cerdanya

Puigcerdà

Del 29 de juliol al 6 d’agost

Panoràmica de cinemes possibles

L’organització d’aquest festival ha seleccionat 139 films d’entre un miler de propostes. Difondrà llargmetratges de noms consagrats ( L’amant del silenci, de Jordi Cadena) i també de noves autories (Marisa en los bosques, d’Antonio Morales), documentals ( La Chana, de Lucija Stojevic) i molts, molts curtmetratges, des de propostes premiades fins a experiments fets per estudiants.

www.cerdanyafilmfestival.cat

Gandules

Barcelona

Del 8 al 24 d’agost

Històries de dones i rebel·lies al CCCB

Nou pel·lícules de dones que desafien convencions en films de gèneres, estils i èpoques diverses a les gandules que el CCCB posa a la fresca. Des del western ( Johnny Guitar ) a la comèdia que escandalitzava el Hollywood dels anys trenta (I’m no angel ), passant pel thriller d’ Instint bàsic o els drames contemporanis de Girlhood o Mommy. La gran ciutat és la mirada del mestre Satyajit Ray a la dona treballadora de l’Índia dels anys seixanta.

www.cccb.org

Mostremp

Tremp

Del 24 al 27 d’agost

Cinema rural (i més) per completar la temporada

Aquest festival de curtmetratges s’obre al carrer amb activitats complementàries. Continuen les xerrades, els concerts i es mantenen les categories de creació infantil i juvenil, a més de la secció Finestra actualitat (oberta a tota mena de temàtiques). Mostremp Sobre Rodes difondrà alguns títols, entre ells els guanyadors de l’edició anterior, en altres localitats del Pallars Jussà.

www.mostremp.cat