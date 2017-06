5 ‘youtubers’ que has de conèixer

“ Hola, cachos de mierda ”. La nostra youtuber preferida arrenca cada vídeo amb aquesta salutació tan afectuosa. La vaig descobrir quan algú va penjar a Facebook un vídeo seu amb un títol que no podia resultar més atractiu, Odio a la gente positiva, una vomitada perfecta en contra de les pseudofilosofies que ho presenten tot de color de rosa. Costa no estimar una noia d’aspecte entre grunge i emo que parla des d’una habitació forrada amb fotos de Morrissey i de Buffalo ‘66 de Vincent Gallo. Els vídeos d’Estibáliz Quesada, aquest és el seu nom real, han esdevingut l’antítesi perfecta del que perpetren altres youtubers d’èxit com DalasReview i AuronPlay. Mentre aquests s’abonen a l’humor abusananos que posa en la diana l’altre més dèbil, ella exposa les inquietuds pròpies o desmunta al més pur estil punk els discursos dominants, com en el seu celebrat Odio a los heteros.

L’antídot contra cert discurs antiyoutuber és Rush Smith, un publicista de Barcelona amb un argumentari molt sòlid i professional respecte a la seva pròpia feina que elabora vídeos en què combina moments personals més emotius amb comentaris pertinents respecte a debats d’actualitat i reportatges de vocació periodística com les seves entrevistes a polítics de l’àmbit espanyol. I no oblida la reflexió meta sobre el propi mitjà.

Si Soy una pringada qüestiona el youtuber mainstream des del discurs, Míster Jägger trenca amb les convencions des de la forma. Més a prop de l’esquetxcòmic que del vídeo en primera persona, Míster Jägger elabora petites peces humorístiques des d’una estètica molt underground en què ell interpreta tots els papers de l’auca. Entre el monòleg de stand-up desconstruït com a 50 frases para cortar con tu novia, l’absurd costumista que també practicaven els chanantes i la valentia d’atrevir-se a tocar-ho tot, des del terrorisme islàmic a Teletienda yihadista a la intervenció performativa en l’espai urbà.

El català és l’assignatura pendent d’aquesta plataforma global online. Miss Tagless va començar el seu canal en castellà, però de mica en mica ha canviat a a la seva llengua materna, el valencià. Explica la decisió de manera molt contundent en un dels vídeos. La Sílvia de Xàbia, que també ha treballat com a dependenta en una botiga, xerra amb un encant i desimboltura de temes tabú com la regla, cagar o la mania de tants homes de gratar-se els collons davant nostre. I tant ens explica Com lligar com comparteix la seva opinió sobre Por 13 razones.

Com desemboca la història de l’art en les Kardashian? La resposta la té Ter, youtuber i estudiant d’arquitectura que en els seus vídeos combina referències molt acurades a Le Corbusier, les avantguardes o el New American Cinema amb defenses a ultrança d’algunes celebrities contemporànies. La majoria dels cops les Kardashian, els videoclips de Beyoncé o Selena Gomez surten tant o més ben parats que Màlevitx, El Padrí, el Dogma 95 o Kandinski. A Colòmbia encara no li han perdonat que posicionés Kim Kardashian per sobre de Gabriel García Márquez. Irreverència pop des de l’alta cultura.