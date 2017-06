¿Per què tothom vol veure ‘Top of the lake’?

Perquè ja fa quatre anys de la primera ‘Top of the lake’

La ficció televisiva creada per Jane Campion i Gerard Lee el 2013 es va convertir en un títol de culte en oferir-nos un procedimental d’autor en format de minisèrie ambientat en un racó recondit de Nova Zelanda que bevia tant de Twin Peaks com de The killing. Quatre anys després, l’esperada nova entrega, China girl, recupera Elisabeth Moss en el paper principal de Robin, una policia que aquí torna a obsessionar-se amb un cas, l’assassinat d’una noia de trets asiàtics el cos de la qual apareix dins d’una maleta a la platja de Sydney.

Perquè Elisabeth Moss és la reina de la ficció televisiva de qualitat

Mad men, El cuento de la criada, El ala oeste de la Casa Blanca, Top of the lake... A Elisabeth Moss no li ha calgut protagonitzar cap pel·lícula d’èxit per esdevenir una actriu de referència de la ficció contemporània. D’ençà que la vam conèixer com la Peggy Olson de Mad men, aquella secretària tímida que es converteix en una publicista de primera, que ens en vam fer fans. A Top of the lake clava el paper de detectiu dura i impecable en la seva feina que amaga un cantó d’immensa vulnerabilitat.

Perquè el 2017 és l’any de Kidman... també a la tele

El Festival de Canes li va concedir el Premi Especial del 70è Aniversari perquè Nicole Kidman va protagonitzar al certamen una mena de ressorgiment a través de quatre títols. El 2017 és l’any de la resurrecció professional de Nicole Kidman. Aquest estiu la veurem encapçalant el repartiment de La seducción de Sofia Coppola i a la tardor en l’esplèndid paper que encarna a The killing of a sacred deer de Yorgos Lanthimos. A més, ja ha protagonitzat una altra de les sèries de l’any, Big little lies. Però a Top of the lake: China girl se’ns presenta especialment gloriosa. En un rol als antípodes del que encarnava en la mediocre Lion, dona vida a una mare adoptiva que presumeix de formació feminista i acaba de deixar el marit per la professora de francès. Ah, i per reblar-ho, llueix una bellíssima cabellera de tons grisos.

Perquè han fitxat la Gwendoline Christie (Brienne de Tarth) de ‘Joc de trons’

En un canvi de registre espectacular, aquí Christie exerceix de complement còmic del personatge més aviat tràgic de la protagonista. La Miranda és una policia que admira profundament la Robin i es converteix en la seva ajudant, col·lega i vigilant alhora. Per si algú ho dubtava, a Top of the lake Christie es confirma com una excel·lent robaescenes.

Perquè enganxa des del primer capítol... però no s’allarga

Top of the lake: China girl destil·la el millor de les sèries criminals: misteri, tensió, un cas per resoldre que et manté enganxat a la pantalla, una immersió en el cantó més fosc de la naturalesa humana... Però no ho estira fins que acaba perdent l’interès. En sis capítols, tot resolt.

Perquè presenta el secundari més inquietant de la temporada

El malson de qualsevol mare o pare: que la teva filla adolescent s’emparelli amb un home d’uns quaranta anys sense ofici ni benefici. Així és el Puss (David Dencik), que es proclama fill bastard dels hereus de Neuschwanstein mentre fa classes d’anglès revolucionari a prostitutes. Ell es creu una mena de rebel nihilista de llinatge aristocràtic. La resta el consideren un cretí presumptuós i repulsiu. Però és perillós o no?

Perquè no hi ha procedimental més feminista

Campion i Lee ja van marcar el terreny a la primera Top of the lake. Aquest no és un procedimental qualsevol. Ni el culpable és una persona o un col·lectiu que actuen al marge. Tot el contrari, Top of the lake torna a explorar els fonaments d’una societat en essència patriarcal. Aquí a través del tràfic i explotació sexual de dones immigrants però també a partir del masclisme quotidià que viuen les protagonistes. Un dels punts més pertorbadors de la sèrie és escoltar les converses d’un grup d’amics que puntuen prostitutes. La cultura de la violació des de dins.