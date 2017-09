Les dones ho fan millor? Sexe, raça i humor a ‘Insecure’

Al sisè episodi de la segona entrega d’ Insecure, Hella blows, la protagonista Issa (Issa Rae) i el seu grup d’amigues s’escapen a una mena de fira del sexe, Sexplosion, on dubten si apuntar-se a un taller de fel·lacions. Abans discuteixen sobre si les dones afroamericanes estan menys avesades al sexe oral que les blanques. Poc després veiem l’Issa mentre posa en pràctica amb un dels seus amants el que sembla que ha après al seminari. La cosa no té el mateix final (feliç) per a tothom...

Issa Rae forma part de l’actual fornada de creadores de sèries que estan refrescant la comèdia televisiva a base d’afrontar qüestions com el sexe des d’una mirada alhora nova, quotidiana, divertida i poc pudorosa. Lluny d’aquelles ficcions suposadament atrevides en què el sexe respon a una fantasia que complau la mirada masculina, Rae, com Lena Dunham a Girls o Phoebe Waller-Bridge a Fleabag, sap explotar allò que pot tenir d’incòmode, a més de plaent, una relació sexual a partir de mostrar les dissincronies corporals, emocionals o orgàsmiques que genera.

Després que a la primera temporada d’ Insecure la seva parella la deixés perquè ella li havia fet el salt, l’Issa es troba en aquesta segona temporada en aquella fase post ruptura en què s’intenta lligar com si s’hagués de demostrar alguna cosa. I, esclar, les expectatives que es crea ella i les que tenen els seus amants no sempre coincideixen. Com sempre, la protagonista expressa els seus moments de màxima fúria, inquietud o dubte rapejant davant del mirall. Apart de la incòmoda escena de Hella blows, Insecure té altres grans moments al voltant del sexe. Un implica l’ex de l’Issa, el Lawrence (Jay Ellis), que un dia, mentre fa cua al supermercat, es troba en situació de complir una típica fantasia masculina: dues joves amigues blanques el conviden a anar de festa a casa d’una d’elles. Un cop al llit, s’adona que és ell l’objectivat com a fantasia per part de les noies, que esperen que es comporti com un semental negre. Insecure troba el seu màxim potencial en aquesta subversió de rols tradicionals lligats al sexe i a la raça. En un gag metanarratiu recurrent, veiem al llarg dels episodis com els protagonistes estan enganxats, a mode de plaer culpable, a un culebró d’època, Due North, l’eix del qual és la relació romàntica entre l’amo d’una plantació i la seva esclava...

Situacions incòmodes

La Molly (Yvonne Orji), la millor amiga de l’Issa, segueix encarnant la reivindicació més evident pel que fa a la seva identitat. Advocada prestigiosa, en el bufet on col·labora cobra menys que els seus col·legues homes i blancs. Però és la feina de l’Issa en aquella espècie d’ONG d’ajuda a escolars amb dificultats on només treballen blancs la que proporciona més teca dialèctica. En aquesta temporada, l’Issa i la seva companya Frieda (Lisa Joyce) intenten tirar endavant un projecte de suport a alumnes en un institut on la majoria d’estudiants són llatins i en una zona on abans predominaven els negres. I es troben que el director, afroamericà, està carregat de prejudicis envers aquest nou alumnat. Com t’enfrontes amb el racisme dels teus en un context de treball on els blancs semblen tenir el monopoli del discurs de la igualtat? Com amb les qüestions sexuals, Issa Rae tampoc no tem col·locar-se en una situació incòmoda pel que fa a aquest tema. Per plantejar-se qüestions com aquestes sense perdre el sentit de l’humor val la pena veure Insecure.