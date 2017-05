La TV canvia de sexe

En diverses entrevistes, la creadora Jill Soloway comenta com han canviat les coses pel que fa a la representació de les persones trans a la ficció d’ençà que va estrenar Transparent l’any 2014. Aleshores, ella va fitxar un actor cisgènere, Jeffrey Tambor, com a protagonista d’aquesta sèrie inspirada en el procés de reassignació de sexe que va viure el seu pare ja a una edat madura. L’èxit de Transparent i l’aparició d’altres personatges trans en sèries populars ha provocat no només que les persones transgènere deixin d’estar invisibilitzades, marginades o estigmatitzades a les sèries de televisió, sinó també que en ple 2017 ja es faci estrany veure un actor cisen el paper d’una dona trans.

Maura Pfefferman a ‘Transparent’

Producció d’Amazon Studios, Transparent és la primera ficció televisiva que atorga tot el protagonisme a una persona trans, en aquest cas un professor jubilat que anuncia a l’esposa i els fills que sempre s’ha sentit una dona. Soloway no mostra el cas de Maura Pfefferman (Jeffrey Tambor) com un fet aïllat i excepcional sinó que presenta altres personatges amb identitats sexuals no fixes, en una sèrie que a més funciona de meravella com a comèdia familiar jueva.

Nomi Marks a ‘Sense8’

Aquest maig s’ha estrenat la segona temporada de Sense8, la sèrie de les germanes Wachowski i J. Michael Straczynski que qüestiona les formes tradicionals de relació i família a través dels vincles que estableixen els vuit protagonistes, persones de diferents països que es troben connectades emocionalment i mentalment. Una dels “sensates” és la Nomi, una hacker trans de San Francisco de qui es ressegueix tota la transició, des que és rebutjada pels pares fins a la seva feliç vida en parella amb l’Amanita. La Nomi és un personatge trans, perfilat per unes guionistes i directores trans, i encarnat per l’actriu trans Jamie Clayton.

Sophia Burset a ‘Orange is the new black’

Laverne Cox va fer història en esdevenir la primera persona transgènere que va ser nominada a un Emmy a la millor interpretació, en aquest cas pel seu paper de Sophie Burset, la perruquera d’ Orange is the new black. Burset acaba entre reixes precisament per les estafes que ha dut a terme per poder pagar-se l’operació de reassignació de sexe. La delata ni més ni menys que el seu fill, que no assimila la decisió de qui era el seu pare. La sèrie més diversa de la televisió posa en evidència la transfòbia dins de la presó i les dificultats per mantenir els tractaments necessaris en aquests casos.

Buck Vu a ‘The OA’

La majoria de personatges trans a les sèries televisives són dones i adultes. Per això destaca Buck Vu, un dels cinc seguidors que escolten els relats de la protagonista de The OA, la sèrie de ciència-ficció espiritual de Netflix. El Buck, un noi trans adolescent que aconsegueix la medicació hormonal de forma clandestina, està encarnat per Ian Alexander, un jove actor trans molt actiu a Twitter en la defensa de la causa.

Taylor Mason a ‘Billions’

Taylor Mason introdueix un nou repte, també pel que fa a l’ús dels pronoms personals en la representació de personatges que no encaixen en les identitats sexuals tradicionals a la televisió. Asia Kate Dillon encarna un personatge no binari, és a dir, que no s’identifica ni com a home ni com a dona. En anglès utilitzen el they i el them en lloc dels he/her i he/him per autoanomenar-se. En català aquesta assignatura encara està pendent.