L’esperit de la venjança

Dissortadament, la presència de la llengua catalana al món dels videojocs és poc menys que testimonial, l'entreteniment electrònic és un dels àmbits en què amb més dificultat els consumidors catalans trobem productes en la nostra llengua. Així que l’idioma és una de les raons que fan destacableAragami, l’aventura d'acció, infiltració i sigil en tercera persona de l'estudi barceloní Lince Works, però ni és l’única ni és la principal.

El primer projecte comercial d’aquest desenvolupador indie fundat fa tres anys per antics estudiants del màster de creació de videojocs de la Universitat Pompeu Fabra recorda, tant per l'ambientació oriental com pel gènere, la saga de jocs d’assassins ninja Tenchu. Alhora integra altres influències, com The darkness o Dishonored, per la possibilitat de controlar estratègicament les ombres i fer ús de poders sobrenaturals.

De puntetes però amb pas ferm

La proposta jugable es basa en el refinament d’una premissa senzilla: fer avançar un esperit tenebrós empès per la set de venjança d’un punt a un altre dels diferents entorns, sense ser descobert, agombolat per les tenebres, i eliminant al llarg del recorregut de forma silenciosa els guardians que podrien detectar-nos. Malgrat la simplicitat del plantejament, no hi ha rutes evidents, els enemics ens descobreixen amb facilitat i cada nivell esdevé un veritable repte en forma de trencaclosques que revela un disseny d’escenaris curós, mil·limètric.

El joc compensa enemics clònics i fases un pèl repetitives amb la gran varietat de situacions d’infiltració que ofereixen els poders del protagonista i un apartat artístic pintoresc amb gràfics cel shading que donen al joc una aparença de dibuix animat realment atractiva. Un títol modest que atrapa i convida a esperar amb interès projectes més ambiciosos dels seus artífexs.