Flora Saura: “La tele pública pot posar el focus en gent de qui es pot aprendre”

“Dels inicis de TV3 em van captivar molts personatges de la franja infantil. Potser perquè eren en català: l’Oliana Molls, el senyor Cordills... I d’anys més tard, en recordo especialmentprogrames com Estoc de pop i Arsenal Atlas de Manuel Huerga i l’ Oh, Bongònia de Mikimoto. En aquell moment la tele catalana era molt innovadora, amb gent jove al capdavant de la programació. Després es va anar fent més conservadora”, diu la Flora Saura, periodista que somiava ser actriu.

“Quan feia tercer de carrera em va tocar la beca a BTV i m’hi vaig llençar. En poc temps vaig aprendre a fer de càmera i a muntar vídeo”. Des de llavors ha plogut molt -ha treballat a La Xarxa, TV3, Cuatro...- i ara presenta a Betevé el programa cultural Àrtic, una espècie en extinció. “És el tipus de programa que reclama més enginy, aproximacions originals als temes i periodistes preparats. L’excusa és que no donen audiència. Però quan estan ben fets en donen molta, com l’ Apostrophes de Bernard Pivot”.

Tele i cultura són compatibles? “Aquest és un dels principals serveis que pot oferir la televisió pública: posar sota el focus gent intel·ligent, de la qual es pot aprendre -argumenta la Flora-. Molt probablement, els dirigents d’aquestes televisions no duren gaire temps en els seus càrrecs. I han de retre comptes als seus superiors a partir de criteris més tangibles. Aquí és on entren les audiències. I amb l’excusa de les audiències, tothom se sent legitimat per dir com s’hauria de dirigir una televisió”.