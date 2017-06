Derrapades i cotxes tunejats

Ja fa gairebé vint anys que Codemasters va llançar el primer joc de la seva saga de curses de ral·lis, Colin McRae Rally, apadrinada pel tristament malaguanyat pilot fins al 2009. La sèrie, que compta amb una dotzena d’entregues, va incorporar el 2007 l’adjectiu DiRT amb el seu sisè llançament, que es va convertir en nom propi en passar a designar la franquícia de manera autònoma el 2015.

Tots els DiRT han ofert un apartat gràfic brillant, gran quantitat de proves i cotxes, desperfectes en vehicles i entorns i, sobretot, un enfocament de joc accessible i basat en la diversió. Si bé la proposta de conducció havia sigut sempre arcade, DiRT Rally va fer un pas per acostar-se a la simulació. La maniobra -atenció, revolt perillós!- era arriscada en una llicència amb un públic consolidat, però la traçada va ser perfecta i l’estudi britànic ha premut l’accelerador per anar més enllà amb DiRT 4.

Rasant 50 a fons!

No s’ha optat per un enfocament en detriment de l’altre, com acostuma a passar en la resta de títols del gènere, que automàticament descarten un sector de la seva clientela potencial; a DiRT 4 l’experiència s’adapta a l’estil de cada jugador. Mentre els apassionats dels simuladors poden viure curses d’allò més realistes, els amants del pilotatge arcade poden dedicar-se simplement a donar gas i esprémer els totterrenys. Tothom content.

DiRT 4 és el joc oficial del FIA World Rallycross Championship, així que podem córrer a Lohéac o Lydden Hill amb cotxes esportius oficials del Mundial i automòbils esportius d’altres modalitats automobilístiques sobre terra o asfalt, com buguis, camions i karts, que podem reparar i tunejar. Podem formar equip i provar-nos en diverses disciplines, connectats o desconnectats, crear i compartir les nostres pistes de ral·li en múltiples localitzacions i competir-hi. De Nevada a Austràlia, passant per Tarragona: roda el món i torna al Born, tot derrapant.