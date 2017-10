Les salses més picants fan plorar de gust

Cada cop que algú pronuncia la frase “compte amb això que pica molt” assenyalant-me un recipient on s’amaga expectant una salseta aparentment inofensiva començo a bavejar com els pobres quissos d’en Pavlov. Em va passar fa poc durant la meva primera visita a la taquería Niño Viejo del grup elBarri, on vaig trigar ben poc a dur-me a la llengua un bocí de pasta de xili habanero. “Bah, tampoc n’hi ha per tant”, vaig pensar.

Experimento també aquest desig irrefrenable cada cop que el wasabi entra al meu camp de visió; soc dels que pensa que una ració de pebrots de Padrón no té cap mena de gràcia si no n’amaga un de cabronet; i quan el 2012 vaig viatjar al festival de música psicodèlica Austin Psych Fest el trip més delirant el vaig experimentar cruspint-me els jalapeños d’una infernal cantina anomenada Chupacabras. Anestèsia total.

El YouTube més calent

Amb aquests antecedents no us sorprendreu si us dic que el meu canal de YouTube preferit ara mateix duu per títol Hot ones, “un xou amb preguntes calentes i aletes encara més calentes” sorgit de la ment dels artífexs de First we feast, gamberra revista online de teca, mam i cultura pop. El format del programa és diabòlicament senzill: en una banda de la taula s’hi asseu Sean Davis, entrevistador amb un estómac a prova de bombes envasades; a l’altra hi han perdut la sensibilitat bucal personatges valents com el jugador de la NBA Kevin Durant, la model Cara Delevingne, el còmic Ricky Gervais o l’actor James Franco.

Sean pregunta i l’invitat respon, una dinàmica condimentada amb la ingesta d’aletes untades amb salses cada cop més picants; dels 2.200 de l’escala Scoville -unitat de mesura oficial del grau de picor- de la sriracha amb què s’obre foc fins als 550.000 de la Blair’s Mega Death Sauce, la fiblada final. Mai veure algú plorar havia fet riure tant.