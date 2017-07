El rigor i delicadesa de Romain Fornell

Després de 13 anys d’èxit rere èxit el Caelis s’ha traslladat: del Palace a l’Hotel Ohla Barcelona. Nou entorn, nova etapa, nous plats: no perd l’essència, però es renova i s’actualitza. Les noves etapes sempre són un repte. Entro a l’hotel, creuo el hall i arribo a un taulell que dona pas al restaurant. És just allà on comença l’experiència gastronòmica: al final de la sala principal, la joia de la corona, la cuina vista, la feina acurada dels cuiners i la creativitat del xef Romain Fornell.

Ras i curt: el menú degustació és espectacular. Ritme a la cuina, plats que sorprenen un darrere l’altre i explicacions curtes però clares. Producte excel·lent i imaginació en la concepció dels plats. Entre ells destacaria un sandvitx de sardina i una gofra de tonyina que encara em persegueix ara; una amanida d’ostra que et catapulta al mar directament; un steak tartare que és pura mel i, com a preludi de les postres, una selecció de formatges amb algunes de les rareses i sorpreses més grans del país.

El millor del nou interiorisme del local són les barres: catorze comensals poden veure i viure en directe tot el que passa a la cuina. Pura organització i una dinàmica depuradíssima. Es treballa amb rigor i delicadesa. Cuidant els detalls, fent lluir i fent créixer cada plat, que s’acaben convertint en petites obres d’art. La proximitat amb els cuiners fomenta la conversa: darrere de cada un d’ells, una història. I al capdavant, Romain Fornell, el responsable de la seva estrella Michelin (que mantenen des del 2005). Com a curiositat: el Bistrot Cafè Emma, el mític Casa Leopoldo (tancat i reobert fa poc) i el Jöel’s Oyster Bar també són obra seva. Tot, apuntat a la llista de pendents.u