Tinc la regla, però no tinc l’emoticona

Al’estat indi de Tamil Nadu, una nena de 12 anys es va suïcidar després de ser humiliada a classe. Li va venir la regla per sorpresa i, quan va demanar ajuda, la professora, en lloc d’assistir-la, la va obligar a aixecar-se el salwar i li va fer mostrar a tothom la taca de les calces. Les nenes índies quan menstruen no poden anar a l’escola.

Aquesta realitat no ens queda tan lluny com pensem. Les dones estem fartes d’haver-nos d’intercanviar els tampons i les compreses com si fóssim traficants o féssim contraban de materials prohibits. Encara hi ha massa homes que mai han vist un tampó xop de sang i que s’escandalitzen si parlem de la regla i dels seus efectes col·laterals. Sentim massa sovint bromes i acudits sobre la suposada falta de capacitats quan una dona menstrua. Donald Trump, incapaç d’admetre la força i determinació d’una dona, va insinuar que la periodista Megyn Kelly havia utilitzat un to massa agressiu durant una entrevista pel fet de tenir la regla.

Les dones del món en edat reproductiva menstruem un cop al mes, però no podem parlar-ne a WhatsApp amb la mateixa llibertat amb la qual parlem d’esports o de fruites. Hi ha l’emoji d’un joy-stick, quatre tipus diferents de candaus i uns quants símbols que ningú sap què signifiquen, però ni unes calces tacades, ni una compresa, ni úter amb sang. Cap representació de la menstruació. De sexe tampoc n’hi ha, OK, però tothom sap que el plàtan és un penis, el préssec és un cul, el puny tancat i les gotetes són una palla, i la resta de dits, diferents activitats sexuals. Amb la regla, malgrat que hi posem imaginació, res de res. I la situació és greu. Em dirigeixo a la nació: hi ha mesos que menstruo més que follo i tinc dret a poder-ho explicar per WhatsApp amb emoticones!