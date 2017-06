A partir d’ara ‘bar’ s’escriurà amb ‘v’

És dissabte, fa bon temps i ve de gust estar al carrer. I la veritat és que no se m’acudeix un pla millor que un grapat de foodtrucks, música de fons i una bona terrasseta. Per sort ja no és necessari que hi hagi algun esdeveniment programat. I és que els responsables del Van Van Market (pioners de l’ street food al nostre país) acaben d’obrir el primer bar on es pot gaudir dels millors foodtrucks durant tot l’any, in situ i sense necessitat de cap excusa.

Està situat en el punt més estratègic del barri del Poblenou: cantonada entre Joan d’Àustria i Pujades. Un petit oasi on gairebé no se senten els cotxes, les voreres són amples i el sol sembla que hi toca de manera diferent. La terrassa és enorme i s’hi respira bon rotllo. Totes les taules estan plenes i la gent entra i surt del local constantment. Entrem a dins i ens posen dues canyes. De les de veritat, ben tirades. Quin gust. Per picar, unes olives que maceren ells mateixos amb vermut, herbes i cítrics.

A la carta hi trobem dos menús. El primer és fix, el de la casa. Però gens tradicional. Les cloïsses, escopinyes i navalles se serveixen amb una salsa casolana de ceviche que és per flipar. També hi trobem envinagrats, seitons amb una salsa de tomàquet natural i mostassa i formatges 100% artesanals. El segon menú és itinerant, canvia cada dues setmanes, com els responsables de la cuina del foodtruck convidat. Avui hi trobem els Deligotessen. Demanem un wrap d’ànec i una amanida de quinoa amb formatgefeta que compleixen clarament les expectatives. Abans d’ells van tenir els Canalla Urban Food i ja vull conèixer els pròxims que vindran. Ho pronostico: el Van Van Var serà el pròxim local de moda de la ciutat. I és que a partir d’ara var s’escriurà amb v. u

VAN VAN VAR. PUJADES, 27 (BARCELONA)