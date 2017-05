El millor peix cru del món

Decidit, no cal buscar més. El 99 Sushi Bar és el millor restaurant de fusió japonesa i mediterrània de Barcelona. O, si més no, en surto amb la sensació que mai havia tastat un sushiigual. Les peces són originals i les combinacions creatives. Inèdites, sorprenents. Boníssimes. Però comencem pel principi. Són les 21 h i ens acostem al Turó Park en un cop de moto. Quan hi entrem al·lucinem. És dimecres i no queda cap taula buida. L’ambient és sofisticat i agradable. Molt japonès (minimalista, net) i molt d’aquí (el terra de rajola hidràulica els delata).

Ens acompanyen a un reservat que, creieu-me, val la pena veure. El servei és impecable, això és un restaurant d’alta cuina. I es nota. Però deixem-nos de floritures i que comenci el rock’n’roll. Ens porten un seguit de plats (cadascun més bèstia que l’anterior). Amb el temps perfecte entre l’un i l’altre. Ni massa ràpid ni massa lent. El producte és de luxe. Combina productes d’aquí amb tècniques nipones. Alguns de freds (preparats a la barra oberta) i d’altres de calents (secretament elaborats a la cuina que tenen dins).

Tempura de llagostí tigre, sashimi de toro, gunkan de cranc d’Alaska, maki de llamàntol, nigiri de turbot flamejat, còctel d’eriçó en tempura sobre una salsa d’ou, llimona, soja i mantega. Crestes de senglar, vieires a la brasa i usuzukuri de llobarro amb mojo vermell. Paro, no? L’èxit del 99 Sushi Bar és el producte selecte i la seva original execució. El resultat és excepcional i tot gràcies al sushimanDavid Arauz. El restaurant, però, va aterrar a Barcelona amb la meitat de la feina feta. I és que els seus propietaris, els germans Pedro i Fernando de León, ja tenien tres restaurants més a Madrid que són TOP. L’èxit estava assegurat.u