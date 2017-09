Els entrepans més bons i solidaris

Sempre que soc a Madrid, abans d’agafar el tren de tornada, m’acosto al Brillante que hi ha prop d’Atocha i em demano un bocata de calamares. Sempre. Quan hi ha concert a l’Apolo, entro al frankfurt del costat i o cau un entrepà de grobe o bé un de pepito de vedella. Jornada tres del Primavera Sound? Res millor per combatre la ressaca que l’ entrecoca artesana del Mossèn de Folgueroles amb tàrtar de vaca vella, sardina fumada, pebrots de Padrón, formatge de cabra i ou que m’espera al Sagàs de Pla de Palau.

Els que acabo d’esmentar són tres dels meus entrepans preferits perquè complementen, sublimen de manera ràpida, informal i (al meu parer) exquisida experiències que per si soles em generen una gran satisfacció. N’hi ha d’altres -el mini ressec al bar de sota la feina, el sandvitx club d’un hotel qualsevol- amb els quals tots convivim i que han desprestigiat històricament l’entrepà com una opció gastronòmica de segona.

Per una bona causa

El llibre Un buen bocadillo, editat per Planeta Gastro, assumeix el repte de recopilar més de 100 entrepans bons. Ho fa, pot fer-ho, no només perquè presenta les receptes de xefs com Ferran Adrià, Martín Berasategui, Carme Ruscalleda, Pedro Subijana i Andoni Luis Aduriz, entre molts d’altres, sinó perquè la història que va catalitzar el volum confereix una nova dimensió a l’adjectiu bons.

Carlos Crespo, coordinador del llibre, és propietari de La Bodega del Riojano, a Santander. A tocar del seu negoci hi té les portes obertes la Cocina Económica, un centre on es desenvolupen iniciatives per tal d’obtenir aliments i recursos per atendre persones en situació desfavorable. Conjuntament, van anar donant forma a la iniciativa Un bon entrepà, un projecte solidari amb el qual alhora que aprens a preparar-te entrepans de nivell top contribueixes, per poc que sigui, a millorar la vida dels qui més ho necessiten.u