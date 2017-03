Un diumenge a Vella Terra

Un esplèndid feix de llum m’embolcalla la cara mentre tiro el cap enrere per beure’m un glop del Terrers que m’acaben d’oferir a l’estand de Recaredo a la fira Vella Terra. Estic a l’Estació de França de Barcelona, però mentre assaboreixo aquest profund i fresquíssim brut nature gran reserva em crec momentàniament al cel. Recaredo, viticultors i elaboradors des del 1924 amb vinyes pròpies al coster del riu Bitlles, a l’Alt Penedès, és un dels 90 expositors –44 dels quals catalans– reunits a la segona edició d’una fira que té com a objectiu promoure i difondre el treball d’aquells artesans compromesos amb la terra que utilitzen tècniques naturals –incloses pràctiques orgàniques i biodinàmiques– o les mínimes intervencions químiques possibles.

Vi + pa & oli

En aquesta segona edició s’ha volgut reconèixer la importància d’Itàlia dins del món del vi natural, amb un total de 32 cellers representats. Són les paradetes que em trobo tot just entrar: Tenuta di Valgiano, Casa Wallace-Vigneto, Azienda Agricola Quarticello... No soc expert, així que em poso a les seves mans i gaudeixo del moment: no és això ser un golafre? Continuo fent la ronda i em crida l’atenció una noia que gesticula apassionadament, tota riallera. És la Nuria Renom, sommelier del Bar Brutal i viticultora amb una àmplia experiència per mig món, que ràpidament m’omple la copa amb la nineta dels seus ulls, La Macabeu, un vi ancestral de macabeu i moscatell. Ahhh...

Necessito fer coixí. M’acosto a l’estand del Forn Sant Josep i prenc un bocí ben maco d’un dels seus pans d’espelta. Mossego –i ploro en silenci pensant en el que compro cada dia–; n’agafo un altre i avanço fins a OliOli, productors d’oli biodinàmic de Sant Antoni de Requena, València. M’atén Gonzalo Pin, un xaval encantador i premiat amb el guardó d’or al Mestre d’Almàssera a l’última edició dels premis Health & Food, els Oscars dels olis d’oliva verge extra. Suco el pa al seu oli cupatge d’edició limitada “1r dia de collita”... Si un meteorit impactés ara mateix sobre Vella Terra 2017 baixaria a l’infern ben trempat. Fins a l’any vinent!