Visca el fenomen GREEN

El Green Spot és el nou hotspot de la ciutat. I no ho dic jo, ho diu un local ple de gom a gom des del primer fins a l’últim torn. Arribo una hora tard ( mea culpa! ) i tenim problemes per improvisar lloc i col·locar-nos. Ho acabem trobant. Buf. Seiem i donem un cop d’ull a la carta: verdures, llegums, llavors, fruita seca, cereals i superaliments interpretats de mil maneres diferents: al vapor, a la llenya, crus, marinats, amb salses, adobats o fermentats. Un festival d’opcions que aclapara i em fa revisar la carta un parell de vegades. Tot plats vegetarians, tot plats amb gust. Costa decidir-se, però, finalment, ho trobo: edamame amb xili, tàrtar de remolatxa i alvocat, carpaccio de colrave, espirulina, pistatxos i vinagreta de tamarinde i una hamburguesa d’espelta verda. I, per acompanyar, una cervesa artesana, de les bones.

Una carta basada en la cuina vegetariana i inspirada en gastronomies d’arreu del món: japonesa, índia, mexicana, àrab i centreeuropea. I un local situat a l’ull de l’huracà de Barcelona: en un carreró entre el Port Vell i la Barceloneta. Amagat i protegit de les riuades de turistes de la zona. I quan entres: pam! Com un oasi al mig del desert. L’espai està dissenyat per l’arquitecte brasiler Isay Weinfeld i és una autèntica delícia. Parets de fusta, cuina a la vista, columnes en forma d’arc i un pati interior que és una selva.

El Green Spot és un restaurant ideal tant per a vegetarians com per a no vegetarians. S’utilitzen superaliments, sí, però els plats no estan dissenyats des d’un punt de vista nutricional sinó per satisfer els nostres paladars. I ho aconsegueixen. Ah! I quan surto descobreixo que just al costat ha obert l’Isla Tortuga. Aquesta zona s’està posant interessant.u