Tonyina amb tonyina, Sisplau

Són les 11.45 a.m. Entre un milió i mig d’e-mails en trobo un que m’alegra el dia. “La família Balfegó es complau a convidar-te a tastar la Tunateca, el primer espai dedicat a estendre l’univers de la tonyina vermella i les seves possibilitats gastronòmiques”. La invitació em crea unes expectatives altíssimes. Una empresa familiar dedicada a la captura, alimentació, sacrifici i comercialització de la tonyina ens acosta el seu producte TOP en totes les seves possibilitats de cuina i presentació. On? Quan? Com?

Arribem expectants. ¿De quantes maneres es pot presentar un mateix peix? Anem per passos. El local està a l’altura. Acollidor, tranquil, elegant i modern. I el servei = de 10. Així que arribo, un somriure delata qui és el maître. Ens rep amablement i ens fa recomanacions amb seguretat i molt criteri. Per començar, una trilogia de sashimis, perfecta per assaborir la tonyina 100%. Ideal per endinsar-nos en un petit viatge gastronòmic: ceviche, carpaccio i uns nigiris i uramakis per MORIR. Un consell: si voleu tocar el cel en zero coma demaneu els de toro flamejat amb alvocat i salsa de sèsam. Però també trobareu tonyina en formats sorprenents com el biquini de ventresca, l’hamburguesa, les mandonguilles de galta o l’ensaladilla russa amb morrillo confitat.

Un festival de tonyina i un descobriment: ¿sabeu que la tonyina vermella és un dels aliments més destacats de la dieta mediterrània? Per l’omega-3, el fòsfor, el magnesi i la infinitat de vitamines i proteïnes. Els responsables de la carta d’aquest restaurant són els xefs Hideki Matsuhisa del restaurant Koy Shunka (una estrella Michelin) i Marc Miró de La Llotja de l’Ametlla de Mar. I el Pere Lladó, cap de cuina de la Tunateca. Repetiré. I ho faré sovint. u